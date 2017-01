PRIČA O LAŽLJIVCIMA I JEDNOJ BUDALI: Vujović otkrio kako je na poluvremenu motivirao igrače za veliki preokret protiv Hrvata

Slovenski rukometaši ispisali su jednu od najljepših priča Svjetskog prvenstva u Francuskoj nakon što su u ogledu za broncu protiv Hrvatske iz ponora, u kojem su dvadesetak minuta prije kraja imali manjak od osam pogodaka, doletjeli do 31-30 pobjede.

Mnogo je onih koji će najveće zasluge za to pripisati njihovom izborniku Veselinu Vujoviću, dokazanom rukometnom genijalcu sjajne igračke i trenerske karijere. Način na koji je motivirao svoje igrače da sakupe zadnje atome snage i preokrenu rezultat na štetu Hrvatske upravo je fascinantan, a što se događalo u slovenskoj svlačionici tijekom poluvremena otkrio je Vujović, a prenosi Delo.

Budala koja se uzrujava

“Nisam na poluvremenu igračima spominjao taktiku ili nešto što bi trebali raditi na terenu. Pričao sam im o njihovom karakteru, o tome da me lažu time što stavljaju ruku i viču da ćemo pobijediti. Pitao sam ih lažu li me. Ajde izađite na teren i pokažite tko ste, pokažite da se ne sramite. Rekao sam im da pričaju kako su Hrvati umorni, a svejedno lete po terenu i dali su nam osamnaest golova na poluvremenu. Pitao sam ih što osjećaju i rekao im da ja ovako više ne mogu raditi. Zašto bih se ja trgao, a oni su izgubili utakmicu još i prije no što je ona počela. Rekao sam im da mi to kažu tako da mogu mirno sjesti i ne izigravati budalu”, započeo je Vujović.

“Kad smo počeli davati lake golove i kad se kod njih počela uvlačiti nervoza, onda smo počeli vjerovati da nešto možemo napraviti. Ali niti to ne bi bilo dovoljno da nije bilo faktora sreće, nekih stativa i umora koji se kod njih pojavio, a na koji smo računali kao na naš adut pred početak. Ne mogu objasniti kako smo pobijedili jednu takvu reprezentaciju u utakmici u kojoj gubiš sa osam razlike petnaestak minuta prije kraja.”

Na upit kada je osjetio da bi to moglo biti to, Vujović se našalio:

‘Žao mi je Babića’

“Prije tri mjeseca! Šalim se. U jednom sam trenutku bio potpuno izgubljen, ne u smislu da ne znam što bih trebao napraviti, ali sam onda pomislio kako će, ako se ja budem predao i prestao im davati energiju, oni reagirati.”

“Kao igrač sam osvojio sve, a kao treneru mi je ovo prva medalja. Nadam se ne i zadnja. Čestitao bih Hrvatima na fenomenalnoj utakmici, bili su bolji 55 minuta. Izgubiti utakmice na način na koji su to oni izgubili protiv Norveške i protiv nas je katastrofalno. Znam da su oni jaka reprezentacija, da imaju sjajne igrače i da će se vratiti na sljedećim turnirima, a dok se to ne dogodi, Slovenija je treća na svijetu”, zaključio je Vujović uz još jedan dodatak o Hrvatskoj:

“Žao mi je zbog mog kolege Željka Babića i ljudi koje poznajem i volim. Možda je moja prednost bila baš u tome što ih poznajem, što sam znao kako će napadati kad im je ponestalo snage.”

