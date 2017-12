ZAGREBAŠI UVJERLJIVI PROTIV GOLUŽINE MOMČADI: Horvat vodio plinare do pobjede protiv Tatran Prešova

U susretu 11. kola regionalne SEHA lige rukometaši PPD Zagreba su u Varaždinu pobijedili Tatran Prešov 32-26 (17-10)

Igrači Zlatka Saračevića dobrom su igrom već u prvom poluvremenu stvorili solidnu prednost koja im je omogućila da stignu do svoje sedme pobjede i ostanu ispred Tatrana budući da je ovo bio susret do sada četvrte i pete momčadi na tablici SEHA-Gazprom lige.

Zagreb je otvorio utakmicu vodstvom 4-1, no Tatran, kojeg vodi Slavko Goluža, je smanjio na 5-4. Hrvatski prvak potom sa četiri uzastopna gola bježi na plus 5 (9-4), a do kraja poluvremena povećao je prednost na sedam golova viška (17-10). Na samom početku nastavka Zagreb podiže prednost na +8 (18-10). Gosti smanjuju na 18-13, no brzo su se ‘Lavovi’ vratili na sigurnih sedam razlike i mirno priveli utakmicu kraju.

Najbolji među rukometašima Zagreba bili su Horvat sa sedam pogodaka i Ravnić koji se u strijelce upisao šest puta. Vratarski duo Kastelic/Jović skupio je 11 obrana. Bruno Butorac bio je prvo ime Tatrana sa sedam pogodaka, a po četiri su dodali Kasal, Čip i Urban.

Zagreb u subotu 16. prosinca ponovo u Varaždinu dočekuje Vojvodinu. To je ujedno i posljednja utakmica Zagreba u SEHA ligi za 2017. godine.

Na ljestvici vodi Vardar sa 30 bodova PL Celje na drugom mjestu ima 23, a PPD Zagreb 22 boda. Nexe je na devetoj poziciji sa šest bodova koliko ima i Vojvodina na začelju.