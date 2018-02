VUJOVIĆEV OSVRT NA EURO: Slovenski izbornik analizirao Hrvatsku i otkrio bi li preuzeo klupu Kauboja. Osvrnuo se i na ‘vukoje*inu’

Veselin Vujović siguran je da Hrvatska vrijedi više od petog mjesta na Euru

Izbornik slovenske rukometne reprezentacije Veselin Vujović napravio je još jedan osvrt na nedavno završeno Europsko prvenstvo kojem je domaćin bila Hrvatska, a koje je djelomično i sam obilježio sukobom sa sucima na kraju utakmice protiv Njemačke (o čemu više možete pročitati ovdje) na čijem je završetku odlučio i sam braniti sedmerac suparničkoj momčadi.

VUJOVIĆ POTPUNO BIJESAN ZBOG SUDACA: ‘Napravili su ovaj sport smiješnim jer ga vode debili’

U konačnici Vujović nije bio kažnjen tijekom Eura, no u razgovoru za Sportske novosti priznaje da kaznu u nastavku karijere itekako očekuje.



Očekuje osvetu

“Ma joj, da imaju petlje, davno bi već to napravili nakon svega što su nam priredili. Ali ja već sad znam da će se oni meni negdje osvetiti, naći će se neki razlog na klupskoj razini da to učine. Predugo sam u ovom da ne bih sumnjao”, kaže podsjećajući da je teško primio sve što se događalo tijekom ogleda protiv Njemačke.

Die Entscheidung bei #SLOGER? Richtig oder falsch? Hier @SPORT1 die Auflösung: https://t.co/qjLem0pedu Es geht nur darum, ob @PaulDrux den Ball vor oder nach der Sirene wirft… pic.twitter.com/bBiS7fwcc8 — Bernd Roetmann (@BerndRoetmann) January 15, 2018

“A kako neću, radimo, igramo, a onda nam sve uzmu. Pa kažu ‘žalite se’, pa se žalimo po pet točaka i umjesto da dođe odgovor na to, dođe nam odgovor ‘nemate pravo na žalbu’. To nije bila pogreška, to je bila namjera i jako me to čini tužnim. Džaba je meni što sam živce svoje potrošio jer ništa se neće promijeniti, uvjeren sam u to. Vidim da sad nešto pokušavaju svi, ali ne vjerujem da će im se uzeti ovlasti koje ne zaslužuju.”

Hrvatska vrijedi više

Dao je Vujović i svoje viđenje na upit kako je izgledala hrvatska rukometna reprezentacija tijekom europske smotre na kojoj je osvojila peto mjesto.

“Oni koji se brane od nečega će reći ‘dobro’ i ‘uspjeh’, oni koji razumiju rukomet, reći će da nije i da je to neuspjeh. Vrijedite li više? Po mom sudu, svakako da. Od trenutka kada je došao na čelo reprezentacije Lino Červar nije imao Duvnjaka na raspolaganju. Nije ga imao da bi oko njega mogao složiti koncept. Najmanje volim komentare poslije bitke, kada neki tvrde ‘nije ga trebalo opteretiti, trebalo je biti mudriji’. Uvijek sam samo cijenio one koji prije nego se što dogodi, imaju svoje mišljenje i spremni su stati iza njega pred bilo kim, pa makar bilo i pogrešno. Lino se vratio zbog medalje, nije uspio odraditi tehničko-taktički dio u pripremi, a u toj situaciji nedostajalo je i hrabrosti da se nešto promijeni. To je rizik, ali bez rizika se ne pobjeđuje.”

Upitan tko bi mogao naslijediti Červara kazao je ‘samo da ne krenu ankete u kojima Vuja pobjeđuje ha, ha, ha’ i dodao ‘stvarno ne vidim tko bi to u Hrvatskoj mogao biti, iskreno. Situacija je ozbiljna i teška. No, znam da ima ljudi koji su se spremni s tim uloviti u koštac’, a bio je upitan da još jednom objasni svoj izbor riječi pri opisu mjesta u kojem je slovenska reprezentacija bila smještena. Sveti Martin na Muri nazvao je tada ‘vukoje*inom’.

VESELIN VUJOVIĆ POGRDNO NAZVAO HRVATSKI GRADIĆ: ‘Iskreno, ne znam što ćemo uopće raditi u toj vukoj…’

Bez zle namjere

“Ma, to je smiješno, ja sam se smijao kada sam davao tu izjavu, nije mi palo na pamet da bih nekoga mogao uvrijediti. Svako dobronamjeran to je vidio kao šalu, ali dobro, nisu svi isti. Ma, vidite, kada bi me pitali za moje Cetinje, ja bih isto rekao vukoje*ina, jer tko zna… Nema tu nikakve namjere da nekog vrijeđam. Ljudi su upoznali Vuju dok je bio u Hrvatskoj i Vuja je isti taj kojeg su voljeli, a i on njih”, zaključio je.