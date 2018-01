VUJOVIĆ SE NE MIRI S ONIM ŠTO SU LITAVSKI SUCI NAPRAVILI SLOVENIJI: ‘Oni će opet ojaditi neku novu ekipu’

“Dobili smo podršku iz regije, od ljudi koji se bave tim stvarima, da smo debelo oštećeni”, rekao je slovenski strateg

SLOVENCI KORAK BLIŽE NAPUŠTANJU EURA? EHF odbacio i drugu žalbu, preostaje im jedino arbitraža

Veselin Vujović nikako ne može preboljeti posljednju utakmica Eura u kojoj je njegovoj Sloveniji pobjeda oduzeta debelo nakon kraja utakmice. Podsjetimo, litavski suci Mindaugas Gatelis i Vaidas Mažeika skoro su 10 minuta pregledavali snimku zadnjih trenutaka utakmice te su na kraju iz igre isključili Blagotinšeka zbog ometanja izvođenja lopte s centra te su Nijemcima dali sedmerac koje je Reichmann iskoristio te je završilo 25-25.

‘Pravila se tumače na razne načine’

Vujović se na cijelu situaciju osvrnuo u razgovoru za Telegraf:



“Osjećam se prazno, svi smo zbunjeni, jer se tumače pravila na razne načine. Dobili smo podršku iz regije, od ljudi koji se bave tim stvarima, da smo debelo oštećeni. Siguran sam da mi ne bismo dobili takav ustupak da smo bili u situaciji kao i Nijemci”, rekao je slovenski izbornik te se osvrnuo i na nagađanja da bi litavski suci mogli biti suspendirani:

” To je kao da nekom uzmeš člansku iskaznicu Crvenog križa pa mu je poslije dva mjeseca vratiš. Kakve to veze ima, opet će oni doći na neko novo natjecanje, ojaditi neku novu ekipu i tako u nedogled.”

Kazna prijeti i Vujoviću

Navodno, EHF bi mogao kazniti i njega zbog ponašanja i riječi koje je izgovorio nakon cijele situacije:

“To ne bi bilo ni prvi ni poslednji put da je Veselin Vujović govorio te stvari. Možda je došlo vrijeme da istina i demokracija budu kažnjavani. Nemam problem s tim, za mene bi to bio plus ako me takvi ljudi kazne.”