VELIKA ISPOVIJEST ZLATKA HORVATA ZA NET.HR O NAJTEŽEM TRENUTKU KARIJERE: ‘Nije mi bilo lako, stalno mi je to bilo pred očima’

Hrvatski rukometni reprezentativac Zlatko Horvat za Net.hr je otvorio dušu i progovorio o promašenom odlučujućem sedmercu protiv Norveške za finale SP-a u Francuskoj prošle zime, a najavio je i nadolazeće Europsko prvenstvo, koje se od 12. do 28. siječnja sljedeće godine održava u četiri hrvatska grada (Split, Poreč, Varaždin i Zagreb).

Igrale su se posljednje sekunde utakmice. Loptu je na devet metara izveo pivot Željko Musa, kojeg je tadašnji izbornik Željko Babić ostavio u igri kako bi stvorio prostor na crti i eventualno pokušao izboriti sedmerac.

Musa je izveo loptu dodavši je Domagoju Duvnjaku i “duplim pasom” utrčao u prostor stvarno i izborivši sedmerac. Na semaforu je bilo isteklo vrijeme, stajao je rezultat 22-22 i 60:00 minuta. Svi igrači i navijači u domovini uvidjeli su veliku priliku za finale. To je bilo, praktički – to!

Trenutak za (ne)zaborav

Na klupi se za izvesti sedmerac spremao Stipe Mandalinić, ali Babić je na kraju ipak odlučio da Zlaja preuzme odgovornost. Na golu Norveške bio je Torbjørn Bergerud, 23-godišnjak rodom iz Drammena koji je u toj utakmici sakupio 16 obrana



Horvat je desnom nogom stao na crtu, prvo fintirao i lijevom rukom gađao donji lijevi kut Bergerudovog gola, ali Norvežanin to fantastično skida nogom za ludnicu u pariškoj Bercy Areni.

Norway's Bergerud saves a 7-metre throw after the final buzzle and we go to extra time! 🙉🙉 CRO 22:22 NOR #CRONOR pic.twitter.com/6Y84HhbSw7 — IHF (@ihf_info) January 27, 2017

Bergerud atura un 7m amb el temps acabat i es jugarà la primera pròrroga de @Hand2017: Croàcia vs Noruega. Està en joc ser a la final. pic.twitter.com/M9vMTzUT33 — Laia Coll (@laiacopa) January 27, 2017

Horvat se primio za glavu, zagrizao dres, igrači su ga odmah počeli tješiti, ohrabrivati…

Međutim, u produžetku su Norvežani imali više koncetracije i snage te su uspjeli izboriti finale turnira u kojem je izgubila nakon drame od Francuske, dok je Hrvatska doživjela još jedan šok u susretu za treće mjesto protiv Slovenije u kojem je u posljednjih 15 minuta neobjašnjivo pala, ispustivši osam golova razlike i osvojivši “drvenu medalju”.

Devet mjeseci nakon dramatičnih događaja na SP-u u Francuskoj i podbačaja u vidu neosvajanja medalje, Zlatko Horvat za Net.hr odlučio je progovoriti o promašaju koji je rastužio naciju i njega osobno… A moglo je biti drugačije.

‘Sedmerac je još uvijek gorkog okusa’

“To je sport. Taj sedmerac je još uvijek gorkog okusa. Nadam se kako ću to sad u Hrvatskoj, pred našim navijačima, u našoj zemlji, ispraviti. Moram priznati da mi nije bilo lako. Svi znamo što je sve bilo u igri”, kazao nam je u uvodu razgovora Horvat i nastavio:

“Tako je ispalo, kako je ispalo. Imali smo priliku za utješnu nagradu protiv Slovenije. Bili smo blizu medalje, ali nažalost nismo uspjeli. Ništa, idemo dalje. Na redu je naš turnir. Treba se pripremiti za EP. Svi jedva čekamo početak natjecanja. Zaigrati pred punom dvoranom naših navijača koja je za tebe. Normalno, gdje god smo išli, nastupali, uvijek je bilo naših navijača… Jedva čekam da već sad protiv Slovenije u Areni vidimt o kockasto ludilo. Uf, nedostaje to…”, izjavio je Horvat i osvrnuo se na veliku šansu kauboja za kompletiranje te riznice uspjeha hrvatskog rukometa. Naime, Hrvatskoj nedostaje još samo europsko zlato kako bi i službeno mogla reći da je hrvatski rukomet sport koji je osvojio apsolutno sve što se može osvojiti…

“Normalno, igramo u našoj zemlji i imamo povijesnu priliku uzeti to zlato. Isto, naravno, to ovisi i o našem zdravlju. Nadam se kako ćemo svi biti zdravi i spremni za dobar rezultat. Normalno, šanse su i veće čim su svi zdravi. Vjerujte, mi ćemo se boriti do zadnjeg kako bi razveselili naciju”, istaknuo je Zjala. Priča nas je odvela na dane koji su uslijedili nakon razočaranja u Francuskoj.

Pokazao hrabrost i odgovornost, ali…

Mediji su iskritizirali igru kauboja u posljednjih 15 minuta susreta protiv Slovenije, Željko Babić je dobio otkaz kao i njegovi suradnici, a Zlatko Horvat teško je osobno prihvatio rezultat na SP-u i promašeni sedmerac. Iako je odmah nakon poraza od Norveške kazao kako mu je teško, kako nikad prije nije pucao sedmerac za finale ali i kako to nije opravdanje za promašaj.

Time je pokazao hrabrost i odgovornost. Ali on je takav igrač uvijek bio. Hrabar, požrtvovan, s mu*ima… No, uslijedili su dani borbe sa samim sobom. I razmišljanjem “što bi bilo, kad bi bilo”… Normalno, svatko u takvim situacijama isto razmišlja. Glava je puna svega, kako bi se ono reklo…

“Vrijeme, vrijeme je sve na kraju ispralo. Nakon nekog vremena bilo mi je lakše. Koliko god sam ja htio ne razmišljati o tome, naravno da ti je takvo što non-stop u glavi, pred očima. Naravno da razmišljaš… I normalno, uvijek te svi podsjećaju na to haha”, rekao je sa smješkom Zlaja i na naše pitanje kako se tu vjerojatno radi o neslanoj šali suigrača i bližih prijatelja, dodao je:

‘A što nisi zabio?!’

“Nekako se baš svi uvijek dotaknu te teme. Ali to je čisto normalno. Ostao sam zapamćen, između ostalog i po tome. Nažalost… Mislim nažalost.. No, moram kazati kako u čitavoj ovoj priči oko promašenog sedmerca nije bilo nekih prevelikih negativnosti, napada, jakih kritika… Naravno, ‘ima onog a što nisi zabio’. A što nisam… I ja kažem sebi, ‘pa što nisi’… Vjerujte mi, ja bih bio najsretniji da sam zabio taj gol. Ali, kažem, to je stvar koju moramo što prije zaboraviti i gledati prema budućim izazovima. Život ide dalje, to je prošlost i što prije sve moramo zaboraviti. Naravno, ja ću to imati u sebi još neko vrijeme ali nadam se kako ću taj gorak okus isprati sad na EP-u”, iskreno je kazao Horvat i prokomentirao ponovnu suradnju sa proslavljenim Linom Červarom.

“Radilo se, da. Ovo je već treće okupljanje od kad je Lino po novom ponovno izbornik. Tako da se treniralo dosta, ti mlađi igrači koji nisu radili s njim upoznali su se i adatirali na sustav rada Line Červara. A onaj tko nije, bude morao… To je tako. Što se tiče same skupine na EP-u, znamo da je Europsko rukometno prvenstvo najteži turnir, uz dužno poštovanje i SP-u i svim reprezentacijama. Nije lako pobijediti, od svakog se može izgubiti. Iako je SP isto kvalitetom napredovao”, istaknuo je Horvat i osvrnuo se na zdravstveno stanje Domagoja Duvnjaka.

“On je sad s nama na okupljanju u Zagrebu. Ne trenira. Ide oporavak an bolje, oporavlja se. Vidjet ćemo na kojoj će to biti razini na EP-u. Ma i da bude na nekoj optimalnoj razini, super. Ne mora biti na odličnoj. Na bilo kakvoj razini da bude bit će nam od pomoći”, zaključio je Horvat.