VARDAROVI HRVATI NISU IMALI MILOSTI: Zagrebaši očajno ušli u utakmicu i povratka više nije bilo

Rukometaši PPD Zagreba u susretu su 10. kola skupine B Lige prvaka pretrpjeli osmi poraz, u subotu je u Skoplju bolji od njih bio domaći Vardar s 25-20 (14-8).

Koban po Zagreb bio je sam ulazak u utakmicu, hrvatski prvak u prvih sedam minuta nije uspio postići niti jedan gol, pa su domaći odmah stigli do vodstva od 5-0 koje su održavali većim tijekom prvog poluvremena.

Propuštena prilika

Na odmor se otišlo sa šest golova razlike u korist Vardara (14-8), a i do sredine drugog dijela razlika se kretala od šest do sedam pogodaka prednosti za domaće. No, kod rezultata 21-14 Zagreb se probudio, ostvario seriju 3-0 kojom je smanjio na 21-17 i imao protunapad za primicanje na 21-18 u 53. minuti. Ipak, Dobrivoje Marković promašio je gol da bi Danil Šiškarjov iz brzog uzvrata domaćih pogodio za 22-17 i ugasio nadu u preokret.



Marković je sa šest golova bio najefikasniji u sastavu Zagreba, Luka Mrakovčić je dodao tri, dok su Vardar predvodili Alex Dujšebajev sa sedam, te hrvatski reprezentativci Igor Karačić i Luka Cindrić s po četiri pogotka.

S četiri osvojena boda PPD Zagreb se nalazi na pretposljednjem, sedmom mjestu s četiri boda, dok je Vardar na vrhu sa 14 bodova, koliko ima i drugi Kielce. U četvrtak su odigrane dvije utakmice u ovoj skupini, Rhein-Neckar Löwen je pobijedio Kielce s 28-25, a Meškov Brest je svladao Pick Szeged s 25-23.