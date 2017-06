VARDAR NA HRVATSKI POGON DO FINALA LIGE PRVAKA: Cindrić privatizirao završnicu i odveo suigrače u borbu za naslov

Rukometaši pariškog PSG-a i skopskog Vardara igrat će u nedjelju u finalu Lige prvaka nakon što su u subotu u polufinalu završnog turnira u Kölnu eliminirali mađarski Veszprem, odnosno Barcelonu.

U neizvjesnoj utakmici Vardar je dobio Barcelonu sa 26-25 (13-12), a pobjednički gol zabio je hrvatski reprezentativac Luka Cindrić dvije sekunde prije kraja susreta. Zadnja četiri gola za Vardar zabili su hrvatski igrači, Luka Cindrić postigao je tri te je iznudio sedmerac koji je realizirao Ivan Čupić.

A Čupić i Dujšebajev su sa po sedam golova bili najefikasniji kod makedonske ekipe. Cindrić je zabio četiri, a treći hrvatski igrač u redovima Vardara Igor Karačić dva pogotka. U momčadi Barcelone najbolji su bili Kiro Lazarov sa šest i Valero Rivera sa četiri gola.





Rukometaši PSG-a su do svojeg prvog finala Lige prvaka došli polufinalnom pobjedom protiv Veszprema sa 27-26 (11-11). Francuzi su zasluženo stigli do finala jer su vodili skoro cijelu utakmicu, iako je njihova najveća prednost iznosila samo tri gola razlike. Mađari su u zadnjoj minuti imali napad za produžetak, ali iz tri pokušaja nisu uspjeli doći do gola.

Kod Parižana, čiji je trener Hrvat Zvonimir Serdarušić, najbolji su bili Nijemac Uwe Gensheimer i Danac Mikel Hansen s po 7 golova, dok je hrvatski reprezentativac Luka Stepančić zabio jedan pogodak iz tri šuta, ali je odigrao važnu rolu u obrani.

Kod Mađara, koji su lani na nevjerojatan način izgubili u finalu od Kielcea, najučinkovitiji su bili Laslo Nagy sa šest i Slovenac Gašper Marguč s pet golova, Renato Sulić je postigao jedan gol, dok je vratar Mirko Alilović imao malu minutažu. Za Veszprem na ovoj utakmici nisu bili u sastavu Marko Kopljar i Ivan Slišković.

Finalni dvoboj PSG-a i Vardara igrat će se u nedjelju u 18 sati.