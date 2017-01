UŽIVO: HRVATSKA GENERALKA ZA NJEMAČKU! Utakmica protiv Čilea za neke će biti pravi test dokazivanja

Hrvatska rukometna reprezentacija igra svoj četvrti susret na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Protivnik kaubojima u skupini C je momčad Čilea. Tekstualni prijenos ovog susreta UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr.

Čilea je autsajder. Međutim, nikako ih se ne smije podcijeniti. U to se uvjerila i Bjelorusija na otvaranju turnira koja je iznenađujuće poražena od Čilea 32-28 (14-14). Izbornik kauboja Željko Babić najavio je kako će u ovoj utakmici šansu dati igračima koji do sad nisu igrali ili su imali manju minutažu. Domagoj Duvnjak, tako, ne bi trebao igrati i on bi se trebao odmarati za sraz protiv Njemačke, koji bi trebao biti obračun za prvo mjesto u skupini.

I Čileu i Hrvatskoj ova utakmica praktički ništa ne znači. Čileu je glavna utakmica ona protiv Saudijske Arabije. Upravo zbog toga, igrat će rasterećeni. I kao takvi su opasni. Čile biti dobar trening utakmica i priprema za Njemačku koja će dati odgovor na pitanje gdje je trenutno Hrvatska u odnosu na one najbolje.