ČERVAR NAJAVIO ODLAZAK I PONUDIO PLAN ZA SPAS HR RUKOMETA: ‘Ove stvari moramo napraviti hitno! Promptno! Odmah!’

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar u pratnji Luke Cindrića i Igora Vorija izašao je pred novinare

12:30 – Press konferencija je završena.

12:25 – Luka Cindrić kreće s osvrtom.



“Ovo nije realan domet. Imamo odlične igrače, vjerujem, siguran sam da može bolje.”

“Nismo uspjeli, ali sam ponosan na dečke. Protiv Francuske smo imali crnu rupu, a ona nas je puno koštala, baš kao i poraz od Švedske. Sigurno bi nam bilo lakše da je Duvnjak mogao igrati, ali teško je nagađati što bi bilo. Ono što sad želimo jest svladati Češku i otići s turnira s pobjedom. Želja nam je bila da igrači koji odlaze iz reprezentacije imaju oproštaj s medaljom. No, imamo puno mladih odličnih igrača i ne trebamo se brinuti za budućnost.”

12:20 – Za mikrofon sjeda Igor Vori. Čini se da je ovo i njegov oproštaj od dresa reprezentacije.

“Teško je, stvarno je teško. Dugo ćemo još razmišljati što je moglo bolje, a što slabije. Ja sam stvarno ponosan na sve igrače, takav predani rad, entuzijazam, želja, to je nevjerojatno, a to je dao svatko od nas.”

“Hrvatski rukomet ima budućnost, samo treba raditi. Znam da je sad teško. Nakon Švedske i Bjelorusije smo se podigli, pokazali karakter, ali… Okrećemo novu stranicu. Mladi igrači moraju preuzeti stvar u svoje ruke, ja ću biti ovdje da pomognem kako god mogu”, rekao je Vori te prepustio riječ izborniku.

12:15 – “Izbornik mora biti čovjek kojem vjerujemo, koji se dokazao. On ne smije sjediti na dva stolca, mora imati okupljen tim, prilika im se mora ukazati. Nisam pristalica kratkog rada, nema tog koji u kratko vrijeme može nešto napraviti”, istaknuo je Lino Červar.

“Ja sam došao da dam doprinos, vjerujte mi, nisam se nudio. Zamoljen sam da dođem. Nisam naučen na alibije.”

“Ovo apsolutno nije neuspjeh, takvo razmišljanje je provokativno. Ja nisam za laži, mislim da je jaka ekipa ona koja je svjesna svojih slabosti. Ovo nije neuspjeh, ali moglo se bolje. Možda se moglo i gore. Nisam ostvario ono što sam mislio. Za Hrvatsku ću uvijek navijati, ali sad se moram povući u mir kruga obitelji. Pokušao sam dati sve. Kad bude došao drugi izbornik, bit ću uz njega.”

12:10 – “Zahvala svima, igračima koji su dali sve od sebe, kompletnom stožeru, logistici, Hrvatskom rukometnom savez i medijima koji su nam dali vjetar u leđa.

Sad bih htio objasniti kako dalje. Moramo napraviti promjene, odrediti strategiju razvoja, apsolutno moramo utanačiti ideje do Tokija i nakon njega. Hitno! Promptno! Odmah! Moramo razmišljati o klubovima nositeljima kvalitete PPD Zagrebu, Nexeu…, moramo razmišljati o njihovu razvoju, njihovoj besparici. Moramo izgrađivati mlade igrače, svakodnevno. One koji mogu garantirati kvalitetu Hrvatskoj. Moramo imati uporište u njima, osnažiti ih. Također, moramo im osigurati razvoj u najboljim klubovima, a ne ih rasprodavati. To nije dobra poruka za njih.”

“Dok mladi igrač ne razvije rukometnu pismenost nema smisla ići u inozemstvo. To je veliki promašaj. Nadalje, moramo prepoznati i odgajati tip igrača kojima oskudijevamo. Golmani, šuteri, igrači kreativci, moramo ih odgajati. Sljedeće, moramo raditi na proizvodnji igrača kroz klubove, kampove, ciljana okupljanja, regionalna okupljanja, prijateljska međunarodna nadmetanja…”

“Kad sam govorio o novom izborniku kojeg treba podržati, mislio sam da moramo iskoristiti potencijal. Trebamo izbornika koji je totalno posvećen poslu”, rekao je Červar.

12:00 – Press konferencija za medije počinje.

“Dosta sam razmišljao, istaknuo bih dva detalja. Rezime i kako zamišljam budućnost. Kada smo se okupili i saznali za ždrijeb rekli smo da bi naša želja i naš cilj bili borba za medalju. Stvar nije išla kako smo zamišljali, no odmah smo zauzeli stav da ozljeda Domagoja Duvnjaka ne može biti alibi. Bili smo odlučni i bez najboljeg igrača ići svojim putem.”

“Okolnosti u kojima smo igrali, ozračje u Splitu i Zagrebu, bili su onakvi kakve svi sportaši priželjkuju. Navijanje je bilo fenomenalno. To je ono što ohrabruje. Kad bih sada opisao situaciju onda bih rekao da su prve dvije utakmice, Srbija i Island, ostavile dobar dojam. Treća utakmica, Švedska. I danas razmišljam što bih promijenio.”

“Možda smo mislili da će to biti lako, ali činjenica je da smo odigrali loše i bili nadigrani. U Zagreb smo željeli stići sa četiri boda. Bjelorusija? Ta je utakmica imala poseban značaj. Željeli smo pobijediti nakon šoka. Nije bilo lako. Stigla je utakmica s Norveškom, a mi smo doprvake svijeta nadigrali i vratili samopouzdanje, nadu i želju. Protiv Francuske smo igrali susret u kojem nismo realno sagledali situaciju, ušli smo u njihovu igru. Upali smo u njihovu klopku, emocije su nadvladale razum. Pogreške su bile početničke”, kazao je Červar u uvodu.

Hrvatska muška rukometna reprezentacija porazom od Francuske u srijedu navečer ispustila je priliku da zaigra u polufinalu Europskog prvenstva te joj predstoji borba za peto mjesto ukupnog poretka turnira koji se održava u Hrvatskoj. Nakon poraza od aktualnih svjetskih prvaka Červar je znakovito poručio:

“Točno je da imam ugovor do kraja ovog prvenstva, vodio sam reprezentaciju 166 puta i stvarno se nisam štedio. Naravno da i bez mene hrvatski rukomet i reprezentacija imaju budućnost. Vjerujem da u Hrvatskoj postoje stručni ljudi koji mogu nastaviti niz odličja, a ja ću podržati novog izbornika.”

Osvrt na utakmicu protiv Francuske, borba za peto mjesto u ogledu protiv Češke u petak, možda i pojašnjenje najave odlaska s klupe Kauboja, moguće su teme koje bi trebale biti približene javnosti.