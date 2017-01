UTAKMICA GENERACIJE ZA KAUBOJE: Psihologinja detektirala ozbiljan hrvatski problem uoči Norveške

Sportska psihologinja Karina Andersen Aas kazala je kako će hrvatski rukometaši u polufinalnom susretu protiv Norveške (Bercy arena, 20.45) biti pod pritiskom, dok Norvežani neće jer nitko u zemlji ne očekuje pobjedu i finale. I to bi kaubojima moglo predstavljati veliki problem u srazu s Norveškom.

Karina Andersen Aas sportska je psihologinja kojoj je specijalnost rukomet. Već je tri puta bila sudionica Međunarodnog kampa rukometnih vratara čije će se sedmo izdanje u srpnju održati u Splitu i Omišu.

Slobodna Dalmacija piše kako su Andersen Aas uhvatili prije treninga prvoligaša Kolstada u čijem je stožeru zadužena za psihološku pripremu. Norvežanka se osvrnula na današnji polufinalni sraz sa Hrvatskom.

‘Vlada euforija uoči polufinala s Hrvatskom’

“Ljudi ovdje vole rukomet i vlada euforija uoči polufinala s Hrvatskom. Svi jedva čekaju utakmicu”, otkrila je Andersen koja dobro poznaje reprezentaciju svoje domovine. Andersen Aas naglasila je kako Norveška igra ofenzivno, energično, kako je jaka, brza, kako igra na kontre i jaki tempo. Ističe za Slobodnu Dalmaciju kako je upravo zbog toga uspješna jer koristi svoje prednosti.



“Igraju momčadski, striktno se pridržavaju plana igre. Svatko ima svoju ulogu. Ako tako nastave imaju šansu za pobjedu”, smatra Andersen koja daje do znanja kako ona osobno ne smatra da je Hrvatska favorit u ovom dvoboju.

Iskustvo na strani Hrvatske

“Ako naši vratari budu imali 40 posto obrana Norveška može slaviti. Ali iskustvo je na strani Hrvatske, to je slabost Norveške. Mnogi igrači se izuzev lani nikada prije nisu našli u sličnoj situaciji za razliku od Horvata, Štrleka, Duvnjaka, Gojuna… Hrvatska ima kvalitetu koja može usmjeriti utakmicu. Duvnjak sam može dobiti susret. Uz to Hrvatska ima jako čvrst središnji dio obrane. Ako Hrvatska bude kontrolirala tempo ima velike šanse, ako Norveška ubrza igru bit će Hrvatskoj teško”, izjavila je Karina Andersen Aas i naglasila kako u Norveškoj nitko ne očekuje pobjedu i ulazak u finale i kako nema pritiska na igrače, što je vrlo bitno.

“Za razliku od Hrvatske koja je već svoju javnost navikla na uspjehe, medalje. Hrvati će biti pod mnogo većim pritiskom, vidjet ćemo kako će se nositi s tim. Hrvatski stil je takav da govor tijela često nije dobar kada imaju poteškoća u igri, a Norvežani su bolje fokusirani. No, nikada se ne zna hoće li te emocije nekog ponijeti u pozitivnom ili negativnom smjeru. Duvnjak kad se naljuti zna zabiti tri napada zaredom”, objašnjava Karina Andersen Aas i tu dolazimo do drugog dijela ove priče o pritisku, očekivanju javnosti, emocijama, karakternoj hladnoći… Naime, izbornik Hrvatske Željko Babić je nakon pobijede protiv Mađarske u 2. kolu skupine C SP-a kazao kako su njegovi rukometaši pod stresom.

Mladi hrvatski lavovi su pod stresom

“Njima nije lako igrati pod stresom, pod imperativom rezultata i očekivanja nacije”, dao je do znanja Babić i kao da je ovom izjavom već najavio mogući poraz od Norveške.

I nije pogriješio. Hrvatska ima mladu reprezentaciju koja poprilično emotivno doživljava i pobjede i poraze. Nakon pobjede protiv Španjolske u četvrtfinalu turnira, jasno se vidjelo kako su naši rukometaši pali u svojevrsnu euforiju. U Hrvatskoj su svi odmah počeli pomalo preteciozno gledati prema finalu i medalji. Tipično Hrvatski, rekli bi smo…

Općenito, hrvatska javnost uvijek ima velika očekivanja od svojih rukometaša zbog toga što su naučeni na uspjehe. Iako kauboji nikad tiše, sramežljivije nisu bili ispraćeni na jedno veliko natjecanje kao što je to bio slučaj sad uoči SP-a u Francuskoj.

‘Od Hrvatske se uvijek mnogo očekivalo’

“Od Hrvatske se uvijek mnogo očekivalo, uvijek se očekivala medalja. Nije to sad tako. To je već dugi niz godina, tako je bilo s nama, tako je i s ovom generacijom. To je dio sazrijevanja. Treba se znati nositi s pritiskom. Mislim da u ovom trenutku to jako dobro rade”, kazao nam je Igor Vori u intervjuu za Net.hr.

Kako bilo, nadamo se kako će naši rukometaši protiv Norveške biti hladne glave, kako neće izgoriti na terenu pod pritiskom i kako će na kraju uspijeti izboriti finale protiv Francuske.