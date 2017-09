USPJEŠAN START HRVATSKE: Nakon nervoznog početka upisana pobjeda protiv Švicarske

Hrvatske rukometašice osvojile su prve bodove na startu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2018. godine pobijedivši u dvorani Sutinska vrela Švicarsku 32-28 (19-12).

Hrvatsku su do pobjede predvodile Marijeta Vidak sa sedam golova, te Aneta Benko i Žana Marić sa po pet golova. Odlične su bile i vratarice Ivana Kapetanović sa 10 i Tea Pijević s pet obrana.

Kod Švicarki najefikasnije su bile Sybille Scherer s osam, te Kerstin Kundig i Romy Bachmann sa po pet golova.

Hrvatska vrsta je nervozno i s dosta pogrešaka otvorila utakmicu što su Švicarke iskoristile i povele 6-2. No, naše su djevojke u nastavku prvog dijela zaigrale daleko bolje i serijom 8-1 okrenule su rezultat. Sredinom prvog dijela Hrvatska je imala pet golova prednosti (15-10), a do kraja poluvremena prednost je narasla na plus sedam (19-12).



Nastavak je donio pad u našoj igri i Švicarska je u 44. minuti smanjila na dva gola zaostatka (24-22). No, kriza je prekinuta s dva brza gola za vodstvo 26-22 nakon čega pobjeda hrvatskih rukometašica više nije bila upitna. Na koncu je završilo 32-28.

U drugom susretu iz naše skupine aktualne svjetske i europske prvakinje Norvežanke su pobijedile Ukrajinu 35-22.

U dvoboju 2. kola odabranice izbornika Nenada Šoštarića očekuje gostovanje u Ukrajini 1. listopada. Nastavak kvalifikacija je ožujku iduće godine kada će Hrvatska ugostiti Norvešku.

Plasman na EP koje će se od 30. studenog do 16. prosinca održati u Francuskoj izborit će dvije najbolje ekipe iz skupine, te najbolja trećeplasirana iz sedam kvalifikacijskih skupina.