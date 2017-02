U NJEGOVIM RUKAMA JOŠ IMA MAGIJE: Pogledajte čudesni sedmerac francuske legende koji graniči s ludošću

Foto: Screenshot: You Tube

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Sportski.net 14:33 06.02.2017

Jedan od najvećih francuskih rukometaša svih vremena, legendarni Gregory Anquetil, čudesnim je potezom na All Star susretu oduševio svijet.

Naime, proteklog je vikenda bila odigrana utakmica sadašnjih i bivših zvijezda rukometa, a na njoj je Gregory Anquetil briljirao načinom na koji je izveo sedmerac. I pogodio. Okrenut leđima, Anquetil je bacio zarotiranu loptu koja je bježala od vratara i ušla u mrežu tik uz vratnicu.

Naravno, ovaj potez izazvao je ovacije tribina, a prekrasnom potezu zapljeskao je i vratar protivničke momčadi koji tu nije mogao ništa. Inače, ovaj dvostruki svjetski prvak s Francuskom (1995. i 2001.) danas je 46-godišnji TV komentator na Canal +.

No, u njegovim rukama očito još uvijek ima magije. One magije s kojom je oduševljavao rukometne navijače. Pogledajte kako je to izgledalo…