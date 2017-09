‘U BOLJOJ SAM POZICIJI NEGO ACO’: Lino Červar najavio Europsko prvenstvo i iznio niz problema s kojima se mora nositi

Povratnik na klupu hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar proslavio je posljednjeg dana ljeta svoj 67. rođendan, no i dalje je, tvrdi u razgovoru za 24sata.hr, pun elana i motivacije što ga i drži u trenerskim vodama u kojima će morati dobro ‘plivati’ na predstojećem Europskom prvenstvu. Mirovina mu nije na pameti, ali kombinacije kako do uspjeha jesu.

“Iz saveza su mi poželjeli puno zdravlja, ali naravno da nisu zaboravili spomenuti ni dobar rezultat na EP-u, ha, ha”, priznaje Červar odbijajući svaku pomisao o umirovljenju:

‘Drže me volja i ambicija’

“Ne, ne i ne! Još me drži volja i ambicija, i dalje sam gladan pobjeda i željan izazova. Ova igra koju sam odabrao kao poziv važna je zbog rezultata, ali više od toga zbog utjecaja sporta na razvoj društva. Da, ponosan sam na svoje rezultate, ali i na to što sam u četiri države utjecao na sudbine ljudi, kroz sport im poboljšavao kvalitetu života. I ta činjenica me posebno ispunjava.”

Ono što predstoji i Červaru i hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji veliki je izazov – Europsko prvenstvo kojem će od 12. do 28. siječnja sljedeće godine domaćin biti Hrvatska. Izbornik donosi pregled aktualne situacije:



“Pozitivan sam, kao i uvijek, ali i zabrinut zbog situacije u našoj vanjskoj liniji. Znate da se bez vanjske linije ne može čak ni govoriti o medalji, a mi imamo situaciju s Duvnjakom, Kopljar ima problema s aduktorom, Slišković je i dalje bolestan, bez kluba, u najgorem trenutku ozlijedio se i Pavlović… Neki drugi treneri bi očajavali, ali ja nisam trener alibija i držim se one narodne: Kad nemaš ono što želiš, ljubiš ono što imaš. Sa Duvnjakom sam se čuo prije mjesec dana, ali dobivam informacije kako napreduje. To što ga nema u momčadi Kiela loše je za Kiel, ali i za nas. Znam samo da će svakako biti s nama na pripremama u listopadu, mora doći da analiziramo njegovo stanje, da vidimo što i kako, da počnemo graditi zajedništvo…”

‘Svi će dobiti domaće zadaće’

Upitan hoće li stići pripremiti reprezentaciju u samo 15 dana, Červar je odgovorio:

“Vaterpolisti i košarkaši su imali po mjesec dana, a našim igračima iz Njemačke utakmice su 26. prosinca! Zato ću im dati domaće zadaće, zadatke za svakoga, a kasnije ćemo testirati tko je što radio. Trebat će nam svima puno odricanja, počevši od mene, koji moram biti primjer. Bit ćemo borbeni, jurišat ćemo bez straha, a bilo kakav egoizam je zabranjen.”

Na komentar da su košarkaši nedavno ‘pukli’ na Europskom prvenstvu Červar kazuje:

“Ja sam u puno boljoj poziciji nego Aco. Već sedam godina nismo bili u finalu i nemamo što izgubiti. Moramo biti svjesni da postoje dvije ili tri momčadi koje su bolje od nas, ali iz toga treba i crpiti inspiraciju. Treba biti svjestan svojih deficita, momčadi koje to uspiju spremne su dati i više nego što objektivno mogu.”