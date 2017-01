TUGA, LJUTNJA I – PONOS! Hrvatska gori nakon poraza: ‘Dečki glavu gore, ponosni smo na vas. A ti Babiću…’

Hrvatsku je nakon sinoćnjeg dramatičnog poraza od Norveške u polufinalu SP-a od Norveške (28-25) pogodila velika tuga.

Kauboji su bili na milimetar od finala s Francuskom. Međutim, sudbina je htjela – drugačije! Zlatko Horvat, hrabri naš Zlajo, nije uspio realizirati sedmerac u posljednjoj sekundi utakmice. Njegov udarac obranio je vratar Bergerud koji je kaubojima ukupno skinuo 16 udaraca i ponio titulu najboljeg igrača utakmice.

Nisu imali mentalne snage u produžetku pobijediti Norvežane

Na kraju naši rukometaši nisu imali mentalne snage u produžetku pobijediti Norvežane i plasman u finale za ovu mladu, novu generaciju Hrvatske ostao je samo san. No, ništa se ne može zamjeriti Duvnjaku i društvu. Dali su sve od sebe, poginuli muški, kako bi se u sportskom žargonu reklo.

I upravo zbog toga, ovaj poraz boli. Tuga na njihovim licima nakon utakmice rekla je sve. Zlatko Horvat je plakao, Kontrec i Duvnjak su ga tješili nakon što je promašio sedmerac kao i nakon susreta. No, ponos je ono što se izdignulo nakon ovog poraza.

Pokazali kako se bori, kako se nastupa za svoju zemlju

Kauboji su po tko zna koji puta pokazali kako se bori, kako se nastupa za svoju zemlju, s koliko srca se brane boje svoje zastave. Istina, tuga je prisutna, dugo ćemo još pamtiti ovu utakmicu, pitat se zašto je Horvat pucao desno, a ne od pod ili lijevo. Možemo sad razbijati glavu, od toga nema ništa.

Poraz od Norveške odjeknuo Hrvatskom

Poraz od Norveške očekivano je odjeknuo Hrvatskom. Svi su zdušno pratili ovaj susret, bili uz kauboje i na kraju sa suzama u očima, s tučnim izrazom lica vjerojatno i zapljeskali svojim junacima. Kako bilo, društvene mreže nakon susreta eksplodirale su od komentara, od brojnh poruka podrške, do poruka u kojima se kritizira izbornik Babić i igra. Naravno, kako to već obično biva kad su u pitanju porazi, dio navijača je ljut zbog poraza pa pokušavaju pronaći krivca za neplasman u finale turnira.

Tim povodom, mi vam donosimo najzanimljivije komentare čitatelja Net.hr-a o utakmici Hrvatske i Norveške.

NAJZANIMLJIVIJI KOMENTARI ČITATELJA NET.HR:

“Bravo dečki samo naprijed. Ovaj put niste imali sreće, barem danas pobjedite Slovence. Mislim da ste mogli biti prvaci, ali nije sramota izgubiti u polufinalu. Samo naprijed, Hrvatska je uz vas”.

“Idemoooo, glavu gore ! Čestitam na borbi, tako treba !!!!! Ponosan sam na vas !!!!”

“Dečki svaka čast bili ste odlični. Malo je falilo, ali što je tu je glavu gore. Sutra je novi dan. Idemo po tu broncu”.

“Dečki glavu gore i sutra po pobjedu. Falilo vam je mrvicu sreće večeras, ali ponosni smo na vas. Ovako mala država igrati u polufinalu nije mala stvar”.

“Tipično za Hrvatsku. Nije lako, ali Gospa i možda Gospodin pomognu dok se vrate iz Međugorja”.

“Čestitke Norvežanima. Uspjeli su nas pobijediti trećerazrednim rukometom. Uspjeli su nas pobijediti zahvaljujući teškom debilu izborniku”.

“Babiću, Gospa ti se ukazala!! Staviti Horvata, a promašio sedmerac prije”.

“Kakav sedmerac takav i pogodak”.

“Norvežani pošteno pobjedili!”

“Cindrić je doveo u pitanje pobjedu i protiv Španjolske tako i sinoć, Stepančić neodlučan plašljiv a ima top u rukama šteta”.

“Horvat učinio si što si mogao, nemoj kriviti sebe, bili ste odlični, čestitam na borbi tako se igra za Hrvatsku”.

“Ljudi moji tko ovdje nije normalan možda ja ili izbornik? Jesu li naša krila dala 2 gola u zadnje 2 tekme? Nismo sa krila dali čitavo prvenstvu, sve ide kroz sredinu”.

“Možemo mi ovdje razglabati 100 godina, izgubili su. I Norvežani su bili u istoj situaciji, pa su na kraju pobjedili. Pobijedio je bolji, ali da su se naši borili lavovski, jesu. Ali to ne mijenja ništa. Nismo u finalu”.

“Nemam ništa loše protiv dečaka, ali fizička priprema je bila loša nismo gola dali iz igre zadnjih 10 min utakmice.. nema akcija.. krila sto kažeš nisu dala 2 gola iz igre.. Stepančić je prespor u kretanju i uz to ne zna dat na krilo sto recimo koliko god mislio da kopljar nije neki igrač on je bar to znao”.

“Reprezentacija izuzetnog potencijala, dajte im pravog trenera i bit će drugi Francuzi. Reprezentacija se vodi znanjem, a ne molitvama i vjerovanjima inače mogu ići na pripreme u Međugorje pa ćemo vidjeti rezultat. Čovjek koji u toku utakmice ne zna igraču reći što treba raditi da bi bio efikasan nije za trenera. Imamo vanjske igrače visoke, teške, spore koji imaju šut, a guraju se stalno na šest metara, a trener im ne zna reći da se trebaju dignuti s 9-10 metara i šutirati (Stepančić). U takvim detaljima leži uzrok poraza”.