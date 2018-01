TROFEJNI HRVATSKI TRENER ZA NET.HR: ‘Srbi često vole biti prepotentni kad ne treba, a Cvetković je pogriješio u izjavama’

‘Srbi vrlo često vole biti prepotentni, hvalit se kad ne treba. Ja osobno mislim da je Cvetković pogriješio zbog načina na koji je pripremao momčad. Mislim da je trebao biti skromniji u izjavama. Možda bi skromnost više motiva dalo njegovoj ekipi. Ali to je njihov problem’, kazao je Zdravko Zovko.

Započela je rukometna groznica u Hrvatskoj. Ušli smo u tjedan u kojem počinje Europsko rukometno prvenstvo, koje će se od 12. do 28. siječnja održavati u četiri hrvatska grada (Zagreb, Split, Poreč i Varaždin).

Split je dobro reagirao prošlog petka u prvoj utakmici uoči turnira. Hrvatska je u jednoj muškoj utakmici pobijedila Crnu Goru u, nazovimo, generalki uoči Eura i to je sve što se treba zapamtiti od petka u Spaladium Areni.





Sve ostalo trebat će bitno popraviti, možda ne za skupinu, ali za ono po što reprezentacija ide u konačnici – svakako. Ne treba nikoga podcjenjivati, ali ni precjenjivati. Pogotovo ne vlastite mogućnosti.

‘Zdravlje je najvažnije’

To je uvijek dvosjekli mač, a neki dodatni teret na leđa ovim mladim Červarovim momcima ne treba stavljati. To bi bilo kontraproduktivno…

“Za mene je najvažnije da su, manje-više, svi rukometaši zdravi i spremni, da dobro izgledaju na terenu i vjerojatno će forma rasti kako bude odmicalo natjecanje. Hrvatski rukomet stalno je u vrhu, još od samog priznavanja države, stalno smo prisutni na velikim natjecanjima… Bilo je perioda kad smo bili dobri, bilo je perioda kad smo bili između četvrtog i desetog mjesta, ali uvijek smo bili tu u gornjem dijelu i mislim da je i ova reprezentacije spremna za velike domete”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr proslavljeni bivši hrvatski rukometaš, sad trener, bivši izbornik hrvatske reprezentacije na njenim prvim međunarodnim natjecanjima, jedan od najtrofejnijih hrvatskih rukometnih trenera i rukometaša uopće, 62-godišnji Zdravko Zovko i nastavio:

“Utakmicu protiv Crne Gore ne bi nazvao generalkom. To je bila utakmica u sklopu priprema za EP i mislim da to ne može biti prava slika naše reprezentacije. Lino Červar i njegov stručni tim tu su utakmicu iskoristili neke taktičke varijante, isprobavanju trenutnih mogućnosti momčadi na terenu, probati neke varijante koje nisu imali priliku prije isprobati, a i isto tako Červar je vjerojatno neke svoje tajne sakrio od protivnika. jer, ostali gledaju i prate svaki korak naše izabrane vrste”.

Koji su pravi dometi ove Červarove mlade Hrvatske?

‘Domet je – polufinale’

“Kao što sam rekao, vrlo visoki. Smatram da je najvažniji domet hrvatske muške rukometne reprezentacije polufinale. Za nas bi bio veliki rezultat ući među četiri najbolje momčadi turnira pred vlastitim navijačima i objektivan cilj jer ona ima momčad za to i konstantno dokazuje spomenuto na velikim natjecanjima prijašnjih godina. No, puno će detalja na turniru ovisiti za dobar rezultat. Europsko prvenstvo je iznimno jako natjecanje, možda i najteže, na njemu nema laganih protivnika, samim time bi taj rezultat bio veći, ako se on, naravno, ostvari”, dao je do znanja Zovko koji sad radi u PPD Zagrebu na mjestu koordinatora za mlađe dobne skupine i trenera druge momčadi “vječnog hrvatskog prvaka”.

Hrvatska reprezentacija posljednjih godina, ako ćemo gledati po osvojenim prvim i drugim mjestima, više ne spada u sam svjetski rukometni vrh. Kad to pišemo, tu mislimo kako Hrvatska, uz Francusku, više nije najjača reprezentacija svijeta. Jedna od jačih još uvijek je, reputacija, naravno, još uvijek postoji, ali glavni favorit za osvajanje natjecanja nije. Jer, kauboji u finalu nisu igrali više od sedam godina…

“Najvažnije da postoji kontinuitet borbe za polufinala. Proveo sam dugo godina u reprezentaciji, vodio sam nacionalne rukometne selekcije, od muške do ženske i sam sam se uvjerio koliko je u biti teško biti na postoljima velikih natjecanja. Kad bi to tako lako bilo za napraviti, onda bi svatko stajao na postolju. Hrvatska je posljednjih godina bila na tom postolju, na zadnjem natjecanju na SP-u u Francuskoj bila je četvrta, na Euru prije toga u Poljskoj bila je treća… Mi smo stalno prisutni u tom rezultatskom smislu, u gornjem smo dijelu. Možda ne u samom vrhu, ali mi u vrhu, ruku na srce, nismo već godinama. Tu mislim na zlatne medalje. Posljednju smo osvojili, ako se ne varam, na Olimpijskim igrama u Ateni. Ja to tako gledam. Ali, da se razumijemo, to nije neuspjeh. Imali smo u nekim datim momentima prilike da se popnemo na vrh, ali isto tako bilo je situacija u kojima smo mogli završiti kao šesti, sedmi, pa smo završili na postolju. Osobno smatram kako je ova momčad u stanju doći u završnicu, znači u polufinale. A onda možemo doći u priliku osvojiti i to jedino zlato koje nam u bogatoj riznici nedostaje, europsko. To bi bilo prekrasno, bio bi to možda i najveći rezultat do sad kad je o hrvatskom rukometu riječ”.

‘Prvi dojam nije toliko bitan’

Zovko je otkrio što je najbitnije za reprezentaciju na velikom natjecanju, na putu do jednog velikog rezultata…

“Ono što su uvijek pokazivale top reprezentacije je podizanje forme kako turnir odmiče. Znači, dojam se ne stječe već kod prvog susreta na turniru, iako je otvaranje turnira bitno. Ali nije presudno. Ovo što se stalno poteže, ta utakmica sa Srbijom, mene malo smeta. Stalno se spominje ta utakmica sa Srbijom… Kao da druge reprezentacije ne postoje. Ljudi, pa to je samo jedna u nizu utakmica u prvoj fazi natjecanja. Pobjeda i poraz mogu biti i pozitivni i negativni. Psihička i fizička stabilnost su najvažniji. Ako želiš napraviti neki rezultat, onda te niti pobjeda niti poraz ne mogu ponijeti, uzdrmati… Mogu te samo ojačati i učiniti snažnijima. Što ti vrijedi da pobijediš u svim uvodnim susretima u skupini, a onda izgubiti u drugoj fazi sve tri utakmice i ne plasirati se u polufinale. Ali nema straha. Lino je jedan od najkvalitetnijih trenera što se tiče psihološke pripreme i ne sumnjam da će naša ekipa na tom planu biti spremna. I to će biti ključ rezultata. Medalja se gradi kroz čitavo prvenstvo. Iz susreta u susret mi moramo biti bolji i kvalitetniji, sigurno, stabilni… Jer nam dolaze kvalitetniji protivnici”.

Koji su najveći favoriti za postolje na EP-u?

“Teško pitanje. EP je takvo natjecanje gdje svatko svakog može svladati u jednoj utakmici. Ako sudimo po kontinuitetu, onda su u prvom redu favoriti Francuska, Hrvatska, Španjolska, Danska, Njemačka, pa čak i Norveška koja se u posljednje vrijeme jako digla i koja igra kvalitetno. Ali sigurno da jedna Mađarska, Austrija, Bjelorusija, jedna Slovenija, Srbija spadaju u red kvalitetnih reprezentacija i oni mogu pokvariti planove favoritima. Bit će tu sigurno iznenađenja koji će poremeti planove ostalima na turniru”.

Cvetkovićevih ’18 ratnika’

U petak u 20.30 Hrvatska otvara natjecanje protiv velikog rivala Srbije. Upravo ova utakmica izaziva najviše pozornosti hrvatske javnosti. Dobro se zna kako su dvoboji Hrvatske i Srbije, bez obzira o kojem se sportu radilo, više od obične utakmice zbog svega što se u prošlosti događalo između dva naroda. Izbornik Srbije, veliko rukometno ime bivše države Jovica Cvetković, početkom studenog najavio je kako u Hrvatsku putuje s “18 ratnika”. Srbi vjeruju kako mogu srušiti Hrvate usred Splita…

“Moramo imati takve rukometaše, moramo biti takvi, ratnici… Kad kažem ratnike, mislim na one koji će biti odlučni ispuniti sve postavljene zadatke pred njih. Takve ću jedino voditi na EP”, izjavio je Jovica Cvetković, a njegova izjava odjeknula je u hrvatskim medijima i dobila etiketu nepotrebne, one koja podiže tenzije…

“Srbija je reprezentacija koja ima težinu, kvalitetu ali objektivno u ovom trenutku ona je ispod nivoa Hrvatske. To što je Cvetković izjavljivao i način na koji pristupa je poznat. Srbi vrlo često vole biti prepotentni, hvalit se kad ne treba. Ja osobno mislim da je Cvetković pogriješio zbog načina na koji je pripremao momčad. Mislim da je trebao biti skromniji u izjavama. Možda bi skromnost više motiva dalo njegovoj ekipi. Ali to je njihov problem, mi se njima ne trebamo opterećivati. U prednosti smo, kvalitetniji smo i bolji od njih. Trebamo se tako od početka i postaviti, moramo gledati sami sebe, nadam se kako nećemo razmišljati o nekim stvarima koje u ovom trenutku i nisu toliko bitne. Tenzije i naboj u utakmicama protiv Srbije uvijek psotojke. Ti susreti su uvijek na rubu incidenta i svega onoga što ne želimo. Vjerujem da će naši momaci pružiti dobru predstavu na otvaranju, ali, ponavljam ništa nam to ne znači ako ne nastavimo igrati dobro i u daljem tijeku natjecanja”, zaključio je Zdravko Zovko.

Raspored utakmica:

SKUPINA A (Split)

1. kolo – 12. siječnja:

Švedska – Island

HRVATSKA – Srbija

2. kolo – 14. siječnja:

Srbija – Švedska

Island – HRVATSKA

3. kolo – 16. siječnja:

Srbija – Island

HRVATSKA – Švedska

SKUPINA B (Poreč)

1. kolo – 12. siječnja:

Bjelorusija – Austrija

Francuska – Norveška

2. kolo – 14. siječnja

Austrija – Francuska

Norveška – Bjelorusija

3. kolo – 16. siječnja

Francuska – Bjelorusija

Norveška – Austrija

SKUPINA C (Zagreb)

1. kolo – 13. siječnja:

Njemačka – Crna Gora

Makedonija – Slovenija

2. kolo – 15. siječnja:

Slovenija – Njemačka

Crna Gora – Makerdonija

3. kolo – 17. siječnja

Njemačka – Makedonija

Crna Gora – Slovenija

SKUPINA D (Varaždin)

1. kolo – 13. siječnja:

Španjolska – Češka

Danska – Mađarska

2. kolo – 15. siječnja:

Mađarska – Španjolska

Češka – Danska

3. kolo – 17. siječnja

Češka – Mađarska

Španjolska – Danska

DRUGI KRUG NATJECANJA

SKUPINA 1 (Zagreb)

1. kolo – 18. siječnja:

3A – 2B

2A – 3B

2. kolo – 20. siječnja:

1A – 1B

2A – 2B

3. kolo – 22. siječnja:

3A – 1B

1A – 3B

4. kolo – 24. siječnja

1A – 2B

2A – 1B

3A – 3B

SKUPINA 2 (Varaždin)

1. kolo – 19. siječnja:

3C – 2D

2C – 2D

2. kolo – 21. siječnja:

1C – 1D

2C – 2D

3. kolo – 22. siječnja

1C – 3D

3C – 1D

4. kolo – 24. siječnja

1C – 2D

2C – 1D

3C – 3D

POLUFINALA – 26. siječnja (Zagreb)

ZA 5. MJESTO – 26. siječnja (Zagreb)

ZA 3. MJESTO I FINALE – 28. siječnja (Zagreb)