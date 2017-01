TRENER ZAGREBA ZA NET.HR: ‘Mi u Hrvatskoj Duvnjaku jedino možemo podići spomenik. I vjerujte mi, protiv Norveške će biti jako dobar’

Trener PPD Zagreba Silvio Ivandija za Net.hr je najavio polufinalni susret Svjetskog rukometnog prvenstva između Hrvatske i Norveške, te se osvrnuo na dosadašnji nastup kauboja na turniru.

Ako je četvrtfinalna utakmica protiv Španjolske bila utakmica istine za ovu novu, mladu Hrvatsku, onda je polufinalni sraz protiv Norveške (20.45) utakmica ove generacije!

Nakon fantastične predstave protiv aktualnog doprvaka Europe, kauboje čeka prvi susret u izravnoj borbi za medalju.

‘Trebamo zadržati momčadski duh koji je došao do izražaja protiv Španjolske’

“Čeka nas teška i neizvjesna utakmica protiv Norveške od prve do zadnje minute. Radi se o mladoj reprezentaciji koja itekako zna igrati rukomet. Trebamo zadržati momčadski duh koji je došao do izražaja protiv Španjolske. Obrana koja se pokazala kvalitetnom, govorim o obrani 6-0 s Musom i Gojunom u sredini, morat će biti čvrsta i pokretljiva i protiv Norveške. To moramo ponoviti u odnosu na Španjolsku. Zona mora biti kvalitetna. Isto tako, moramo znati da Norveška igra vrlo brz rukomet. Upravo zbog toga moramo pokušati zadržati naš ritam, ne upadati u njihov. Uz to, moramo imati kontrolu utakmice svih 60 minuta. Norveška je u usponu zadnjih nekoliko godina i sad je dosegla svoj vrhunac. Ako uspijemo zadržati svoj ritam i ako se Domagoj Duvnjak vrati u onu svoju staru formu, mislim da ćemo onda biti vrlo blizu dobrog rezultata”, kazao nam je Silvio Ivandija koji se sa svojim PPD Zagrebom vratio s priprema iz Poreča.

‘Norveška je puna elana. To ih nosi od prve minute’

Norveška igra na krilima svoje mladosti. Imaju mladu momčad koju predvodi njihov najbolji igrač, srednji vanjski Sander Sagosen. Radi se o 21-godišnjem igraču za kojeg nam je Igor Vori kazao kako igra jako pametno, lucidno i iskusno.

“Norveška je puna elana. To ih nosi od prve minute. To se vidjelo u njihovo posljednjem srazu protiv Mađarske. Čeka nas momčad koja zna što želi. Ali mi smo se vratili u formu i mislim da će dečki to odraditi na nivou, kao što je to bio slučaj protiv Španjolske. Uživat ćemo u 60 minuta dobrog rukometa i nadam se da ćemo na kraju slaviti. Moja neka predviđanja su ta da će Hrvatska pobijediti. Jer, Norveška nam tradicionalno leži. Odgovara nam načinom igre i očekujem pobjedu”, dao je do znanja Ivandija koji nije propustio priliku nahvaliti izbornika Željka Babića.

‘Babić je kvalitetno vodio utakmicu protiv Španjolaca’

“Izuzetno je kvalitetno vodio utakmicu protiv Španjolske. Sve njihove poteze predvidio je i isto tako mislim da će stručni stožer spremiti momčad za Norvešku”.

Hrvatska se iz utakmice u utakmicu diže, to je evidentno. Nakon uspavanog početka, kauboji su briljirali kad je to bilo najpotrebnije. Protiv Španjolske.

“Da, počeli su turnir dosta dizelaški, ali na kraju smo ipak dosegnuli onu optimalnu formu. Kako prvenstvo odmiče, tako je Hrvatska sve bolja. Ubacujemo u veće brzine i mislim da su pripreme dobro tempirane i to bi trebalo izgledati najbolje do sad. Igramo sve bolje, to je bitno”.

‘Moraju kontrolirati emocije’

Babić je nakon susreta s Mađarskom u 2. kolu skupine C kazao kako su njegovi mladi igrači pod pritiskom.

Uvijek su velika očekivanja kad je riječ o rukometnoj reprezentaciji Hrvatske. Nakon pobjede nad Španjolskom zavladala je euforija u državi. Čitava nacija gleda prema finalu i medalji.

“Vidim da su dečki preemotivno doživjeli ulazak u polufinale. To je normalno i za svaku pohvalu, ali sad emocije trebaju biti kontrolirane jer smo na pragu ulaska u finale. Bilo bi šteta za tu generaciju da ne uđe o borbu za zlato. Vidim nas u finalu. Ako početna postava, znači, Duvnjak, Musa, Horvat, Stepančić, Stevanović i ostali, odrade tu utakmicu na nivou, onda smo jako blizu pariškog finala”.

Stivi bi mogao biti adut Hrvatske

Upravo bi Stevanović mogao biti naš adut protiv Norvežana.

“On je njih u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Riju uništio na golu. Trebamo čekati susret nabrijani, pristupom trebamo pokazati da više želimo finale od njih i onda ćemo pobijediti”, dao je do znanja Ivandija koji se osvrnuo i na najbolje igrače Hrvatske na SP-u. Prema njegovom mišljenju.

“Svaka utakmica izbaci nekog drugog. U početku je briljirao Manuel Štrlek, poslije je Duvnjak jednu utakmicu odradio fenomenalno, Cindrić drži konstantu, Mamić je iskočio, pa je Stevanović odradio jednu utakmicu sjajno, nakon njega iskočio je Pešić. Imamo pojedince vrijedne hvale, trenutak inspiracije odradi svoje i netko iskoči, netko se pojavi. Nadam se da ćemo u polufinalu imati tri, četiri raspolažena igrača što bi bilo dovoljno za prolazak u finale. Što se tiče Stipe Mandalinića, mog igrača u Zagrebu, u posljednjoj utakmici nažalost i nije bio u top izdanju. Ali već sutra se može dogoditi da bude najbolji. Treba pronaći način da bolje uđe u utakmicu. Ako krene dobro, onda su svi u problemima”.

Vujović iskritizirao Duvnjaka

Puno je priče bilo na ovom prvenstvu o kapetanu Domagoju Duvnjaku. Neki govore kako je preumoran, kako ga se još uvijek čeka. Drugi, pak, za njegovu lošiju formu krive izbornika Babića koji ga, ionako umornog, dosta koristi u obrani i na taj način troši. Izbornik Slovenije Veselin Vujović otišao je korak dalje i u intervjuu za Sportske novosti kazao kako ga on uopće niti ne bi vodio na SP, kako ga ne bi zvao u reprezentaciju. To je objasnio riječima:

“Netko će reći da je to apsurd, ali apsurdno je opteretiti druge igrače. Ako već godinama govorimo o Duvnjaku, njegovu umoru, onda se ne može nikako doći odmarati u reprezentaciji dok u Kielu igra 60 minuta. U takvoj situaciji rekao bih mu ‘hvala, odmori se i oporavi’. Previše se očekuje od Duvnjaka, a on to fizički ne može. Kada je zdrav i odmoran, Duvnjak je jedan od najboljih na svijetu. Na posljednjim natjecanjima svaki put su problemi s Duvnjakom. Ne radi na pripremama, čeka ga se, dolazi umoran i s onim podočnjacima stoji na terenu… Ponekad mi ga bude i žao”, kazao je Vujović o najboljem hrvatskom rukometašu.

‘Nikad Duvnjaka ne bi izostavio iz reprezentacije’

“Mogu samo reći da mi u Hrvatskoj možemo Duvnjaku jedino podići spomenik za sve što je napravio do sad za hrvatski rukomet. Ja ga nikad ne bih izostavio iz reprezentacije. Možda Duvnjak trenutno nije u optimalnoj formi zbog umora, ali smatram da to nije nikakav problem. Duvnjak je i prije naglasio kako bi jednom nogom mogao igrati za Hrvatsku. On je pravi sportaš, vrhunski rukometaš koji može oscilirati u formi. I vjerujte mi, Duvnjak će protiv Norveške biti jako jako dobar”, završio je Ivandija.