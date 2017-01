TRAGIČAR HORVAT: ‘Teško mi je, treba što prije to zaboraviti. Imao sam dobar osjećaj prije udarca…’

Utučen je bio Zlatko Horvat, tragičar utakmice između Hrvatske i Norveške u polufinalu Svjetskog rukometnog prvenstva u Francuskoj.

Hrvatska je nakon produžetaka izgubila od Norveške s 25-28, a Horvat je u posljednjoj sekundi regularnog dijela imao sedmerac za pobjedu i finale. Njegov je udarac, međutim, obranio norveški vratar Bergerud.

‘Legao sam na parket’

“Šteta, šteta. Igrali smo odlično obranu na početku, u drugom dijelu prvog poluvremena napravili smo nekoliko pogrešaka, pa imali sedmerac za pobjedu, ali nažalost, promašio sam. Teško mi je, treba što prije to zaboraviti. Treba razmišljati o Sloveniji i utakmici za treće mjesto”, pričao je Horvat nakon utakmice.

Bergerud atura un 7m amb el temps acabat i es jugarà la primera pròrroga de @Hand2017: Croàcia vs Noruega. Està en joc ser a la final. pic.twitter.com/M9vMTzUT33 — Laia Coll (@laiacopa) January 27, 2017

“Nikad nisam imao priliku pucati tako važan sedmerac, no to nije opravdanje za promašaj. Teško mi je što sam promašio, imao sam dobar osjećaj prije udarca, no bio je to krivi osjećaj. Legao sam na parket. To je tako kad si imao priliku za finale, a bio tako blizu. Probat ćemo, koliko je moguće, odspavati. Bit će teško. Igrali smo produžetke, pod adrenalinom smo. Kad se probudimo, bit će teže”, zaključio je Horvat.