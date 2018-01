TKO JE KRIV ŠTO ARENA JUČER NIJE BILA PUNA? Razočarani navijači imaju nekoliko teorija: ‘Ovo je dokaz da Zagreb nema sportsku kulturu’

Je li prizor koji nije prestajao bosti u oko propust organizatora, još jedan dokaz da je zagrebačka publika iznimno zahtjevna ili je fijasko rezultat spleta nesretnih okolnosti?

Dva boda neuvjerljivih Kauboja osvojena protiv Bjelorusije trebala su biti jedina stvar koja će se pamtiti nakon otvaranja drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva. Nažalost, jednu sasvim prosječnu izvedbu Červarovih izabranika pamtit ćemo i po velikoj broju praznih sjedalica u zagrebačkoj Areni.

Dan nakon utakmice svi se pitaju samo jedno pitanje – kako se to moglo dogoditi? Je li prizor koji nije prestajao bosti u oko propust organizatora, još jedan dokaz da je zagrebačka publika iznimno zahtjevna ili je fijasko rezultat spleta nesretnih okolnosti? Pitanja je mnogo, potencijalnih krivaca još i više, ali točnog odgovora – nema.

Jedna od teorija je da su utakmicu ‘bojkotirali’ sponzori, odnosno, da se ljudi koji su besplatno dobili ulaznice nisu pojavili u Areni. Naravno, niti prilično paprene cijene nisu pomogle. Zagrebačka publika poznata je kao zahtjevna, no rukomet u hrvatskoj metropoli oduvijek ima svoju vjernu publiku pa je teško vjerovati da su Zagrepčani u ključnom trenutku ostavili Kauboje na cjedilu.

Možda i najlogičniji razlog slaboj posjećenosti možemo tražiti – u Splitu. U prekrasnoj atmosferi Spaladium Arene Hrvatska je u utorak izgubila od Švedske i tako s drugog mjesta otišla u drugi krug. Za vjerovati je da su hrvatski navijači očekivali prvo mjesto i otvaranje drugog kruga tek u subotu. Poraz od Šveđana te je planove poremetio, Hrvatska je već jučer izašla na teren protiv Bjelorusa i to je možda iznenadilo navijače, posebno one iz drugih dijelova Hrvatske kojima nije jednostavno u manje od 48 sati organizirati put u Zagreb i to još na radni dan.

Budimo realni, splitska atmosfera zna razmaziti čovjeka, nije ovo prvi takav primjer, ali ambijent u zagrebačkoj Areni definitivno nije davao vjetar u leđa Kaubojima. Priznali su to i sami igrači, ali bez obzira što su bili vidno razočarani, skromno su ih zamolili za pomoć u narednim dvobojima.

Razočarani su bili i čitatelji Net.hr-a koji su u brojnim komentarima iznijeli svoje viđenje tko je krivac za prazne sjedalice u Areni. Većina naših čitatelja i navijača hrvatske reprezentacije smatra da su cijene ulaznice jednostavno bile previsoke i da si takav luksuz velika većina ne može priuštiti.

“Ja i moja dva sina – 750 kuna. I piće – ukupno 1000 kuna? Pametan razumije”, napisao je jedan korisnik.

“Ovo nije elitni sport, tipa golf, da bi karte trebale biti skupe. No, navodno je za cijene ulaznica odgovoran IHF, a ne HRS”, napisao je drugi naš čitatelj.

Neki navijači uvjereni su da je jučerašnja atmosfera u Areni dokaz da Zagreb nema sportsku kulturu, a samim time ni navijače. Nekima je žao što Hrvatska i utakmice drugog kruga nije igrala u Splitu.

“Dalmacija ima dušu za sport”, napisala je Zorana Pavković.