SVI U ARENU! Zagrebaši love pobjedu od tri razlike: ‘Bit će napeto, ali mi ćemo se na kraju veseliti’

Rukometaši PPD Zagreba u četvrtak od 19 sati pred svojim navijačima dočekuju Celje u utakmici posljednjeg, 14. kola u skupini B Lige prvaka, u kojoj će pokušati pobjedom s tri pogotka razlike izboriti plasman u osminu finala.

“Pripremili smo se dobro da ne dozvolimo da nas Celje iznenadi. Nažalost, ne ovisimo samo o našoj utakmici, već i onoj Vardara i Kristianstada koja se igra nekoliko dana poslije, ali po svemu sudeći, ipak će ključna biti naša utakmica”, rekao je trener PPD Zagreba Silvio Ivandija na konferenciji za medije dva dana uoči dvoboja s Celjanima.

‘Forma u ovakvoj utakmici ne igra ulogu’

“O Celju manje-više sve znamo. Izgubili smo od njih na početku sezone u Ligi prvaka, a pobijedili smo ih dvaput u SEHA ligi. Učinit ćemo sve da pružimo našim navijačima dobru utakmicu i da na kraju odemo zadovoljni s te utakmice”, poručio je Ivandija.



Trener Zagreba je označio glavne poluge gostujuće momčadi.

“Sve se vrti oko Janca, Zarabeca i Mačkovšeka. Znamo svi njihove kvalitete. Brzo trče, brzo igraju. Ako uspijemo nametnuti naš ritam, onda ćemo sigurno biti u prednosti. Pristup će biti najvažniji. Moramo biti čvrsti i pokazati da više želimo pobjedu.”

Kapetan PPD Zagreba Zlatko Horvat polako se vraća u punu formu nakon ozljede i mogao bi biti jedan od onih igrača koji će u četvrtak u zagrebačkoj Areni donijeti prevagu.

“U puno sam boljem stanju nego što sam bio prije desetak dana. Imam kontinuitet treninga. Znam da to još nije to, ali znam i što se očekuje od mene. Ovo je utakmica u kojoj forma ne igra ulogu. Znamo što je cilj, pobjeda s tri razlike. Napravit ćemo sve što je u našoj moći za rezultat koji nas vodi u osminu finala, čime bismo ispunili cilj koji smo postavili na početku sezone”, rekao je jedan od najiskusnijih igrača hrvatskog prvaka koji o suparniku ima vrlo visoko mišljenje.

PPD ovisi i o Vardaru

“Pokazali su da znaju zagorčati život i jačim ekipama te da im ne igra ulogu to što igraju u gostima. Nije me iznenadilo što su dobili Kielce i Löwen. Nismo sigurno izraziti favorit. Mogu reći da smo lagani favoriti za pobjedu, a za prolaz smo nešto u prednosti. Vjerujem da ćemo mi biti ti koji će se veseliti”, rekao je Horvat i istaknuo kako hvatanje razlike od tri pogotka neće predstavljati posebnu psihološku poteškoću ili prednost bilo kojoj momčadi.

“To je razlika do koje možeš doći u minutu, dvije. Moramo ostati koncentrirani do kraja. Mislim da nam neće biti toliki problem doći do te razlike, koliko je održati. Bit će napeto. U današnjem rukometu smo svjedočili da su se stizale i veće razlike u kratkom vremenu”, zaključio je Horvat.

No, i ako PPD Zagreb u četvrtak stigne do pobjede sa željenom razlikom, sve do nedjelje i obračuna Vardara i Kristianstada u Skoplju ‘zagrebaši’ neće znati jesu li izborili plasman u osminu finala. Šveđanima je za prolaz dovoljan bod, baš kao i Vardaru za osvajanje prvog mjesta u skupini. No, Silvio Ivandija se ne zamara tim kalkulacijama.

“Ne znam tko može igrati na bod. Istina, sve je moguće u sportu. Objektivno bi bilo da Vardar to dobije, jer je prezentirao najbolji rukomet u prvom dijelu. Vardar neće kalkulirati, vjerujem da će pobijediti. No, mi moramo biti fokusirani samo na našu utakmicu. Ne želim o tome razmišljati, nego samo o tome da naša ekipa odigra dobro”, zaključio je Ivandija.