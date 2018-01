SUROVA STVARNOST KAUBOJA: Rukometna legenda bez dlake na jeziku uoči ključne utakmice! ‘Pitanje je može li Hrvatska bolje od ovoga’

Hrvatska muška rukometna reprezentacija igra svoju najtežu utakmicu na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj, prvu od dvije ključne za plasman u polufinale turnira. Protivnik Kaubojima od 20.30 u Areni Zagreb bit će jedna od najboljih svjetskih momčadi Norveška. Tekstualni prijenos ovog zanimljivog dvoboja UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr.

HRVATSKA – NORVEŠKA

Ako je koja utakmica ona ključna, kako se to u medijima voli istaknuti i naglašavati, onda je to ova večeras za Kauboje. Hrvatska nakon poraza od Švedske i prenošenja samo dva boda u drugu fazu natjecanja, više nema prava na kiks.

Izabranici Line Červara moraju pobijediti i Norvešku i Francusku za plasman u polufinale. Dvije možda i najjače rukometne reprezentacije svijeta u ovom trenutku.

Norveška poput Fenixa

Norveška je reprezentacija koja godinama nije mogla do postolja, ali s dolaskom nekolicine igrača iz mlađih selekcija, među kojima je glavni norveški Balić Sander Sagosen, pozicionirali su se u samom svjetskom vrhu. Uz bok Francuskoj…

Prije dvije godine na EP-u u Poljskoj Norvežani su izgubili od Kauboja u borbi za broncu, ali su se revanširali u polufinalu SP-a u Francuskoj gdje su osvojili srebrnu medalju.

U Poreču je Norveška izgubila tijesno od Francuske, ali su nakon toga nanizali tri pobjede i puni optimizma najavljivali ovaj okršaj s Hrvatskom.

Prilično veliki zalogaj za našu izabranu vrstu, ako se uzme u obzir još jedna neuvjerljiva predstava, ona protiv Bjelorusije u četvrtak navečer, u utakmici u kojoj su naši rukometaši sami sebi zakomplicirali život. Više o Europskom rukometnom prvenstvu pročitajte – OVDJE.

Duvnjakova ozljeda sve poremetila. I vratari

Ono što najviše zabrinjava je, uz ozljedu Domagoja Duvnjaka koji je ključan za momčad, je i slaba forma golmana. Pešić i Stevanović su kombinirano protiv Bjelorusije skupili samo devet obrana. A svi znamo koliko je golman bitan, koliko su obrane bitne… Bez petnaestak obrana po golmanu, bez te mogućnosti, teško se može do cilja… Ivan Stevanović brani koliko može, Pešić se baš i nije iskazao, iako, u to nema sumnje, apsolutno je podređen uspjehu kolektiva i daje sve od sebe, tu je da pomogne ako treba i s tribina…

Proslavljeni bivši hrvatski rukometaš Petar Metličić se u razgovoru za Jutarnji list osvrnuo na kroničnu neefikasnost hrvatskih golmana. Ovako je Pero to prokomentirao…

“Ah, vratari… Nije što je tu s nama Venio, ali on, Matošević, Šola, to su bile klase. Držim da se mora znati prvi vratar, plan je po svemu bio da ta uloga pripadne Mirku Aliloviću. Pritisak na njega bio je velik, sigurno je bio psihološki opterećen. Povratak i velika očekivanja, ali i Lino se nekako brzo odlučio za promjenu”, kazao je za Jutarnji list Petar Metličić i osvrnuo se na svojevrsno vraćanje u zbilju hrvatskog sportskog puka. Naime, kako je to uvijek slučaj kad su u pitanju Kauboji, sjelokupna hrvatska sportska javnost izabranike Line Červara ispratila je na EP s velikim očekivanjima. Bogatoj hrvatskoj rukometnoj riznici, za konačnu popunu, nedostaje upravo europsko zlato. Kako smo svi naviknuli na uspjehe, stvorila se glasna želja, šaputanje navijača, želja nacije se pojavila poput malog oblačka na vedrom nebu, da se osvoji zlato, na hrvatskom prvenstvu…

Vraćanje u zbilju

Međutim, uslijedio je hladan tuš protiv Švedske i svojevrsno vraćanje u stvarnost protiv Bjelorusije. Upitno je ima li Hrvatska snagu za polufinale. Momčad. Snagu bez Domagoja Duvnjaka za nešto više od, primjerice, četvrtog mjesta, koje se u ovoj situaciji, prema viđenom čini sjajno… Za potpisati…

“Ma dobro, nekako je logično to iskazivanje ambicija pa i, da tako kažem, paljenje, pumpanje… No, nade su jedno, a realnost drugo. A stvarnost je da, bez obzira na to što igramo kod kuće, ipak nismo baš favoriti. Tu je pet, šest reprezentacija koje imaju jednake pretenzije pa kad se analiziraju igrači, onda imaju i jači potencijal od nas. Svaka medalja je vrhunac u takvoj konkurenciji, kazat ću vam da je i četvrto mjesto, koje baš nitko ne voli, također sjajan domet”, istaknuo je Pero Metličić.

Nadamo se kako će Kauboji, po tko zna koji puta, pronaći municiju, snagu, zbiti redove i dokazati da su najbolji onda kad se to od njih najviše očekuje. Svi smo uz njih!