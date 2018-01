STEPANČIĆ ZA NET.HR: ‘Trebala nam je pobjeda protiv Norveške da svima začepimo usta… Francuska? Moramo biti još bolji’ ANKETA!

Nakon poraza od Švedske i neuvjerljive predstave protiv Bjelorusije Kauboji su se, prema dobrom starom običaju, našli na udaru kritika medija i javnosti.

Nakon subotnje velike pobjede Hrvatske nad Norveškom u Areni Zagreb 32-28, Luka Stepančić je bio sretan. Izraz na njegovu licu odavao je da mu je pao veliki kamen sa srca. Veliki teret s leđa.

“Ova pobjeda nam je trebala. Sad je lakše”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Luka Stepančić.Nije mu bilo lako posljednjih dana. Uostalom, kao nikom u reprezentaciji.

Na udaru javnosti

Nakon poraza od Švedske koji nas je spustio na zemlju i neuvjerljive predstave protiv Bjelorusije unatoč pobjedi, u utakmici u kojoj smo sami sebi na kraju zakomplicirali život, Kauboji su se, prema dobrom starom običaju, našli na udaru kritika medija i javnosti. To je tako u Hrvatskoj, pogotovo sa sportskim kolektivima koji su nas naviknuli na pobjede, na velike rezultate, medalje, postolja…



“Tako to kod nas ide. Dvije dobre uvodne utakmice i nakon toga primiš 35 golova od Švedske i izgubiš, preneseš u drugu fazu samo dva boda, probaš utišati kritike utakmicom protiv Bjelorusije, pa ti se dogodi da ne odigraš baš dobro. Onda se sa svih strana uvuče nekakva nervoza, sumnja… Sigurno da nam je trebala jedna ovakva utakmica da svima začepimo usta i zapravo da, što je najvažnije od svega, sami sebi dokažemo koliko vrijedimo”, izjavio je Luka Stepančić koji je bio sjajan protiv jake Norveške zabivši tri gola iz četiri pokušaja, uz sjajnu realizaciju od 75 %. Hrvatska je protiv Norveške pružila svoju najbolju partiju na Europskom prvenstvu…

‘Ovog puta nam se sve spojilo’

“Bilo je stvarno dobro. Ovog puta nam se sve spojilo. Govorio sam prije utakmice da nikako da nam se sve spoji. Uvijek nam je nešto nedostajalo. Imamo obranu, nemamo napad, ili nemamo obranu, imamo napad, a ponekad nismo imali oboje. Danas se sve poklopilo. Od tranzicije do golmana, Stivi je bio fantastičan i onda kad ti se sve poklopi, uz energiju koju dobijete s tribina, onda je mnogo lakše”, rekao nam je Stepančić i progovorio o utakmici “biti ili ne biti” u srijedu navečer u 20.30 u Areni Zagreb. Riječ je o sudaru starih znanaca u jednom pravom, rukometnom clasicu, dvoboju Hrvatske i Francuske.

Kauboji u toj utakmici moraju pobijediti moćne Tricolore ako misle izboriti plasman u polufinale turnira. U momčadi Francuske nema više Thierryja Omeyera, vratara koji nas je godinama terorizirao, ali tu je sjajan Vincent Gerard koji je u subotu protiv Švedske upisao odličnih 19 obrana, uz 53 % obrane.

‘Omeyer ode u mirovinu, dođe Gerard’

“Omeyer ode u mirovinu, dođe Gerard i ponavlja ono što je Omeyer nekad radio. Isto tako, njihov drugi golman Cyril Dumoulin ima odličnu sezonu u Nantesu. Svjestan sam što on može napraviti na golu. Imaju odličan par golmana i mislim da ćemo tu najviše morati paziti da ih ne razbranimo. Imamo više vremena za pripremu nego oni, ali mislim da svježina neće odlučivati. I oni su dobro pripremljeni isto kao i mi”, istaknuo je Stepančić i dodao:

“Da, Francuska je moćna, ali i mi smo moćna Hrvatska. Neće nas ponijeti pobjeda protiv Norveške, ona je bila samo naš dokaz i potvrda vrijednosti. Imamo dovoljno odmora do utakmice s Francuskom, da se dobro spremimo i budemo na nivou. Bit će to potpuno drukčija utakmica nego što je to bio slučaj protiv Norveške. Moramo imati mir. Sad kad malo razmišljam, uistinu nam je luda grupa. Ima mnoštvo kalkulacija. jedino o čemu mi razmišljamo je pobjeda nad Francuskom. Morat ćemo biti bolji nego što je to bio slučaj s Norveškom. Morat ćemo biti smireni kao što je to bio slučaj protiv Norveške. Strpljivi. Nećemo smjeti raditi glupe pogreške, brzati u napadu, ishitreno pucati, raditi pogreške… Nećemo smjeti razbraniti njihove golmane. Emocije će biti visoke, morat ćemo paziti da nas ne uzmu”.