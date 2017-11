SRPSKI IZBORNIK PODIŽE TENZIJE: Cvetković uzburkao duhove bespotrebnom izjavom o ‘ratnicima u Hrvatskoj’

Izbornik srpske rukometne reprezentacije Jovica Cvetković najavio je kako će ‘voditi 18 ratnika u Hrvatsku’ na Europsko prvenstvo, koje će se od 12. do 28. siječnja 2018. godine održati u četiri hrvatska grada (Zagreb, Split, Varaždin, Poreč).

Iako do prve utakmice Hrvatske na turniru protiv Srbije u Splitu ima više od dva mjeseca, orlovi se već sad nabrijavaju za sraz s kaubojima. To je jasno vidljivo kroz izjave izbornika Jovice Cvetkovića, kao i po naslovu na službenoj web stranici “Srpskog rukometnog saveza” u kojem stoji “vodim 18 ratnika u Hrvatsku”. Cvetković je upravo to poručio srpskoj javnosti na presici koja je bila održana u Beogradu prošlog petka.

“Vodit ću 18 ratnika u Hrvatsku. Moramo imati takve rukometaše, moramo biti takvi, ratnici… Kad kažem ratnike, mislim na one koji će biti odlučni ispuniti sve postavljene zadatke pred njih. Takve ću jedino voditi na EP”, izjavio je bivši legendarni srpski rukometaš Jovica Cvetković koji je imao razornu ljevicu kojom je parao mreže igrajući za Crvenu zvezdu, Metaloplastiku iz Šapca, GWD Minden, Bidasoa Irún i CB Cantabriju.

Hrvatska 12. siječnja u Spaladium Areni, s početkom u 18.15, turnir otvara protiv Srbije. Utakmice Hrvatske i Srbije uvijek su više od obične utakmice zbog svega što se u prošlosti događalo između ova dva naroda, zbog krvavog rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u kojem su srpski teroristi i četnici radili teške zločine. Stoga, bilo bi dobro kad bi se tenzije čim više spuštale, smirivale, a ne palile izjavama o “ratnicima koji će ići u Hrvatsku”, kao da nije bio rat pa spomenute riječi, odnosno način na koji je Cvetković najavio svoje izborničke planove za EP, neće izazvati reakciju u Hrvatskoj.



Također, Srbiju trese optimizam na temelju dvije gostujuće prijateljske utakmice protiv Austrije u kojoj su ostvarili jednu pobjedu i remi (34-32 i 38-38).

“Zadovoljan sam učinjenim i prezentiranim od strane mojih rukometaša. Naporno smo radili sedam dana, obavili 10 treninga. Molimo Boga da igrači ostanu zdravi za okupljanje u prosincu. S vrlo malo treninga ćemo otići na EP. Razmišljamo i o Svjetskom kupu i OI, koji su konačni cilj”, istaknuo je Cvetković.

Hrvatska će na EP-u igrati u skupini A zajedno sa Srbijom, Švedskom i Islandom.