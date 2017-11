SPLIT I HRS KONAČNO SU SE DOGOVORILI: Euro će se igrati i u Spaladium Areni, utakmica protiv Srbije već je rasprodana

Čelnici Hrvatskog rukometnog saveza (HRS), Grada Splita i tvrtke Sportski grad TPN, koja upravlja Spaladium arenom, u četvrtak su potpisali ugovore kojima su riješene sve pravne formalnosti za domaćinstvo dvorane grupnoj fazi Europskog rukometnog prvenstva te su poručili kako će to natjecanje biti otvoreno u Spaladium areni 12. siječnja 2018. godine.

Hrvatska rukometna reprezentacija će doći na pripreme u Split 1. siječnja 2018. godine, a 5. siječnja će odigrati pripremnu utakmicu protiv reprezentacije Crne Gore, najavljeno je na konferenciji za novinare nakon potpisivanja ugovora.

Split će uložiti oko dva milijuna kuna

“Iznimno smo zadovoljni što će se ovo veliko međunarodno sportsko natjecanje održavati u Splitu, a današnjim potpisivanjem ugovora okončali smo pregovore i Europsko rukometno prvenstvo će biti otvoreno u Spaladium areni 12. siječnja sljedeće godine,” rekao je splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara.



On je izvijestio kako će prema danas potpisanim ugovorima Grda Split uložiti oko dva milijuna kuna u suorganizaciji Europskog rukometnog prvenstva.

“Oko 1.250.000 kuna grad Split uplaćuje kao stavku Hrvatskom rukometnom savezu koju će Savez usmjeravati na promotivne segmente Splita,” izvjestio je Krstulović Opara.

Po njegovim riječima, grad Split će uplatiti oko 450.000 kuna tvrtki Sportski grad TPN (koja upravlja Spaladium arenom) za najam dvorane za potrebe Europskog rukometnog prvenstva, te još oko 400.000 kuna za pokrivanje troškova (režije) i svega što će biti potrebno za ovo natjecanjem.

“Mi ne trošimo dva milijuna kuna nego ih ulažemo jer će nam se višestruko vratiti pošto će doprinijeti daljnjoj afirmaciji Splita kao turističke, sportske i kulturne destinacije,” kazao je Krstulović Opara.

Specifična pozicija Spaladium arene

Glavni tajnik HRS-a Damir Poljak je istaknuo kako je iznimno zadovoljan što će hrvatska rukometna reprezentacija ponovno nastupati u Spaladium areni kao što je to bio slučaj i na Svjetskom prvenstvu 2009. godine.

“Želja nam je bila otpočetka da naša reprezentacija ponovno igra u ozračju i uz navijanje u Spaladium areni,” poručio je Poljak.

Pritom je objasnio kako su pregovori trajali “malo duže” pošto je u Spaladium arena u specifičnoj poziciji jer se nad njom vodi stečajni postupak a Grad nema utjecaj na rad tvrtke Sportski grad TPN koja upravlja Arenom.

Dopredsjednik HRS-a Zoran Gobac je izjavio kako je Split dobio “možda najbolji ugovor” od svih gradova koji će biti domaćini Europskog prvenstva u siječnju 2018. godine.

“Sretni smo što će Split biti domaćin skupini u kojoj je naša reprezentacija i time će se dati vjetra u leđa do probamo ostvariti naš konačni cilj – osvojiti titulu Europskog prvaka. To je jedino odličje koje naša rukometna reprezentacija do sada nema,” poručio je Gobac.

Treba riješiti tehničke nedostatke

Po njegovim riječima, nakon nogometne reprezentacije najveći interes naših navijača je za rukometnu reprezentaciju te bi moglo biti poteškoća zbog ulaznica kojih će nedostajati zbog velikog zanimanja. On je također upozorio kako se do početka Europskog prvenstva morati dodatno uložiti napori da se uklone tehnički nedostaci u Spaladium areni kao što su semafori, mjesta za TV kamere ili instalacija za internet.

“Moramo iskoristi preostalo vrijeme do početka natjecanja i angažirati se kako se ne bi osramotili jer sva bi krivnja, u slučaju eventualnih propusta, pala na HRS. Imamo još puno posla, ali dovoljno vremena te vjerujem kako će sve biti u redu,”poručio je Gobac.

Dodao je kako se već danas krenulo sa rješavanjem tih tehničkih nedostataka u Spaladium areni te će svakog tjedna do početka prvenstva izaslanstvo HRS-a dolaziti vidjeti kako napreduje rješavanje tih nedostatka.

Utakmica protiv Srbije već je rasprodana

Direktor marketinga ovog EP-a Silvio Njirić je rekao kako su već rasprodane ulaznice za prvu utakmicu u Spaladium areni između Hrvatske i Srbije, Dodao je kako je “pri kraju” i prodaja ulaznica za utakmice Hrvatska – Švedska i Hrvatska – Island koje će se također igrati u Spaladium areni.

Božićni, odnosno adventski sajmovi u gradovima u kojima će se igrati utakmice Europskog rukometnog prvenstva, kako je rečeno, produžit će se i na razdoblje trajanja tog natjecanja.

“Pred početak natjecanja adventske zone ćemo pretvoriti u fan zone kako bi mogla uživati i publika izvan dvorane,” kazao je Njirić.