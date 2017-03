SPLIĆANI MOGU ODAHNUTI: Potvrđeno je da istinski sportski spektakl dolazi u grad pod Marjanom

Nakon silnih peripetija, neispunjenih obveza i prijetnji, potvrđeno je da će Split sljedeće godine ipak biti jedan od domaćina Europskog prvenstva za rukometaše koje će se održati u našoj zemlji.

Split se iznenada našao pod upitnikom jer zbog neizglasavanja gradskog proračuna za 2017. godinu nije bio u mogućnosti izmiriti financijske obveze predviđene za gradove domaćine Europskog prvenstva. Također, pojavilo se pitanje i zadovoljava li Spaladium Arena sve kriterije za održavanje tog natjecanja. Zadar je čekao kao rezerva, ali od toga neće biti ništa.

HOĆE LI SPLIT UGOSTITI RUKOMETNI EURO: Inspekcija EHF-a posjetila Spaladium arenu, postoji jedan problem

Garancije Vlade

Inspekcija Europske rukometne federacije (EHF) posjetila je prošli tjedan Split i prema pisanju Slobodne Dalmacije, stigla je potvrda da će grad pod Marjanom ugostiti dio europske smotre.



“Na temelju inspekcije, kao i garancija Vlade Republike Hrvatske te Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, EHF je potvrdio Split kao domaćina prvog kruga natjecanja Eura 2018.”, priopćili su iz EHF-a.

Na Spaladium Areni će morati doći do određenih zahvata, ponajviše na pročelju dvorane, a treba pronaći i model po kojem će Split potpisati ugovor s EHF-om jer zbog spomenutog pada proračuna grad trenutno ne smije potpisivati ugovore. No, s obzirom na financijske garancije vladajućih struktura, to ipak ne bi trebao biti nepremostivi problem.