ŠOK U SPLITU: Spaladium Arena mogla bi izgubiti domaćinstvo najjačeg rukometnog natjecanja u povijesti

Spaladium Arena bi do 1. rujna trebala udovoljiti tehničkim standardima koje traži komisija Europskog rukometnog saveza, ali Grad Split još nije osigurao 391.593 kune potrebnih da bi se to napravilo. Tako još nema ni EHF-ove suglasnosti za domaćinstvo jedne od skupina EP-a.

I dok se HRS hvali podatkom da su postali prvi savez kojem je EHF ukazao čast da dva puta organizira Europsko prvenstvo za rukometaše, sama organizacija natjecanja mogla bi se naći u velikim problemima samo par mjeseci prije početka najjačeg turnira u povijesti rukometa.

Jer, u koliko se ne zadovolje neki zahtjevi komisije EHF-a, Spaladium Arena mogla bi izgubiti domaćinstvo, piše Slobodna Dalmacija. To bi konkretno značilo, piše spomenuti dalmatinski dnevni list, da iz Švedske moraju nabaviti još četiri segmenta za dva postojeća semafora na kojima sada ima mjesta za 14 igrača na popisu, a mora ih biti 16, koliko ih ide u zapisnik.





Razlog zvuči doista nevjerojatno, no upravo je to najveći izdatak koji bi organizator morao pokriti. A novaca još nema. Isto tako, svi upoznati sa situacijom kažu da Savez neće tek tako odustati od Spaladium arene koja mu zbog velikog broja mjesta u gledalištu osigurava znatno veću zaradu nego druge arene, izuzev one zagrebačke.

No isto tako, nitko još ne može sa sigurnošću tvrditi ni da će problemi biti riješeni na vrijeme, a kako to obično kod nas i biva, domaćin, HRS i Grad Split držat će nas u neizvjesnosti do zadnjeg trenutka, 31. kolovoza.