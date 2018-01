SLOVENCI OD STRAHA DO EUFORIJE: ‘Ako startamo pobjedom onda smo jako blizu polufinalu’

Vujović i Skok puni su nade da će Slovenija vidjeti polufinale

Uvjerljivom pobjedom nad Crnom Gorom (28-19) rukometaši Slovenije su izborili mjesto u drugom krugu, a slovenski izbornik Veselin Vujović izjavio je nakon pobjede kako vjeruje da njegovi izabranici još “mogu napraviti dobar rezultat u Hrvatskoj, ako će biti mirni, koncentrirani i ako će dizati formu”. Tek u srijedu poslijepodne čelnivi Rkometnog saveza Slovenije odlučili su da će reprezentacija nastaviti natjecanje na Europskom prvenstvu.

“Nije bilo lako pripremati utakmicu, kad je i takav scenarij moguć, a morate zadržati koncentraciju kod igrača. Pokušali smo ih izolirati od svega. Na kraju smo dobili potvrdu da igramo i od tog trenutka se fokusirali na ono što nas je čekalo. Nije bilo lako kako to izgleda. Na kraju smo zasluženo pobijedili. Naravno da sam sretan što smo prošli u drugi krug i što još uvijek imamo realne šanse za dobar rezultat u Hrvatskoj”, izjavio je nakon dvoboja s Crnom Gorom Vujović te dodao:



‘Sve je moguće’

“Zadovoljan sam što su momci pokazali. Mislim da trebamo i možemo još bolje. Razvoj naše skupine je interesantan. Sve je u igri, sve je moguće, ali ako budemo mirni, koncentrirani i ako ćemo dizati formu. Čini mi se da iz utakmice u utakmicu igramo sve bolje. Očekujem da naši navijači, sad kad nema Mađara, u Varaždinu budu najbrojniji i da imamo ogromnu podršku.”

Prvi suparnik Slovencima u Varaždinu bit će Danska, a dvoboj je na rasporedu u petak.

“Bio bi šlag na torti da pobijedimo Dansku. To je ozbiljna reprezentacija, olimpijski prvak koji nas je eliminirao u onom četvrtfinalu. Nijemcima smo zamalo vratili. Ako bi startali pobjedom, mislim da bismo bili jako blizu polufinalu, ali to je mnogo lakše reći nego napraviti. Danci su reprezentacija s mnogo svjetskih zvijezda, ali bili su to i Nijemci pa smo ih skoro pobijedili”, zaključio je nekadašnji trener PPD Zagreba.

Punom snagom

S njegovom se opservacijom složio i nekadašnji vratar hrvatskog prvaka Matevž Skok.

“Sve zavisi od naše igre i u drugom dijelu. Malo smo lošije odigrali protiv Makedonije i onda se digli protiv Njemačke. To nam je dalo krila. Sad moramo igrati punom snagom. Nadam se da će svi biti zdravi, da neće biti ozljeda. Borit ćemo se. Nadam se da ćemo uz navijače igrati sve bolje i bolje.”

U drugi krug natjecanja Slovenija ulazi sa posljednjeg mjesta s jednim bodom, ali sa samo bodom zaostatka za Njemačkom, Španjolskom, Danskom i Češkom te dva boda za vodećom Makedonijom. Uz Sloveniju i Dansku, u petak će u Varaždinu igrati i Njemačka – Češka.