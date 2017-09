SLAVKO GOLUŽA SRUŠIO SVOJE: ‘Bilo je pomiješanih emocija jer je Zagreb moj klub’

Rukometaši PPD Zagreba poraženi su u 2. kolu SEHA Gazprom lige na gostovanju u slovačkom Prešovu od Tatrana 28-33 (18-18).

Hrvatski prvak je dobro ušao u susret i veći dio prvog poluvremena je bio u vodstvu. Domaćin je do prvog vodstva stigao u 16. minuti (9-8), no do poluvremena se nitko nije uspio odvojiti i na odmor se otišlo rezultatom 18-18.

Slovački prvak zaigrao bolje

U nastavku susreta slovački prvak, kojeg vodi Slavko Goluža, je zaigrao daleko bolje. U 36. minuti Slovaci su prvi put poveli s tri gola razlike (22-19), u 42. minuti imali su i +4 (26-22), a u 54. minuti i najvećih šest golova razlike (31-25). Na koncu je završilo 33-28.

Tatran su predvodili Bruno Butorac s osam, Dominik Krok sa sedam, te Aleksej Peskov sa šest golova. U redovima hrvatskog prvaka najefikasniji su bili Stipe Mandalinić sa 10, Leon Šušnja s pet, te Josip Valčić, Mario Vuglač i Domagoj Pavlović sa po tri pogotka.

“Nismo bili na nivou koji sam priželjkivao. U prvom poluvremenu smo u napadu bili efikasni, ali obrana nije bila na visini zadatka. U nastavku smo se raspali i u obrani i u napadu. Očitali su nam lekciju u drugom poluvremenu,” kazao je trener hrvatskog prvaka Kasim Kamenica.

‘Pobijedili smo velikog protivnika’

S druge strane Slavko Goluža nije skrivao zadovoljstvo pobjedom.

“Pobijedili smo velikog protivnika. Na početku utakmice bio sam pomiješanih emocija jer je Zagreb moj klub. Ali ja sam profesionalac i bio sam maksimalno koncentriran. Nakon prvog poluvremena sam bio ljut. Nedopustivo je primiti 18 golova. U drugom dijelu smo zaigrali daleko mirnije i mudrije i zasluženo smo pobijedili.”

Nakon dva kola na ljestvici vode Vardar i Tatran sa po dvije pobjede, dok PPD Zagreb i naš drugi predstavnik Nexe imaju po pobjedu i poraz.