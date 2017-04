‘JEDAN ME DRŽAO ZA VRAT, DRUGI TUKAO PO BUBREGU’: Izbornika Makedonije pretukli policajci, procurila je i snimka

Izbornika mlade rukometne reprezentacije Makedonije Ilija Temelkovski navodno su pretukli policajci.

Dogodilo se to u popodnevnim satima ovog tjedna. Na ulicama Skopja vladala je velika gužva na cesti. Policija je zatvorila cestu kako bi osigurala prolazak delegacije. Temelkovski je bio u žurbi, išao je na trening.

Pitao je policajce da ga propuste. Organi reda to nisu htjeli učiniti i došlo je do oštre verbalne reakcije Temelkovskog, što je on i sam priznao. Dvojica policajaca nisu imala milosti. Odmah su nasrnuli na izbornika Makedonije, prvo ga gurali, a onda odvukli na parking iza autobusa, maltretirali i pretukli. Tako barem tvrdi Temelkovski.

Snimku je objavila makedonska TV 21, a na njoj se vidi kako Temelkovski priča s policajcima koji ga nakon toga vode prema autobusu i parkiralištu.



“Pitao sam ih jesu li normalni?! Pa pokazao sam im vozačku, a oni su me odvukli iza autobusa. Sigurno ću podnijeti tužbu. Jedan me držao za vrat, drugi me tukao. Odvukli su me između dva autobusa na parking i udarali me po bubrezima”, rekao je Temelkovski, koji je bio izbornik Makedonije na SP-u u Hrvatskoj 2009. godine.