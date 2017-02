‘SJETIO SAM IM SE PREDAKA’: Vujović otvoreno o Sloveniji, Hrvatskoj, Babiću, Duvnjaku i mogućnosti da preuzme Kauboje

Izbornik slovenske rukometne reprezentacije Veselin Vujović još je jednom sažeo dojmove nedavno završenog Svjetskog prvenstva u kojem je izabrana vrsta koju vodi stigla do bronačane medalje nestvarnom pobjedom protiv Hrvatske.

Slavili su Slovenci konačnu pobjedu i prvu svjetsku medalju izborenu u utakmici u kojoj je Hrvatska imala osam golova razlike dvadesetak minuta prije kraja susreta.

“Napravili smo zaista veliku stvar. Na prste jedne ruke mogao bih nabrojiti ljude koji su vjerovali da Slovenija može napraviti ovo što je napravila. Kad sam uoči SP-a govorio o favoritima, naravno da sam spominjao Francuze, Dance, Nijemce, Španjolce i Hrvate, to je ipak krug najjačih momčadi na svijetu. Ali od početka sam govorio da bi Norveška i Slovenija mogle biti iznenađenje. Tako se na kraju i dogodilo. Jedino nisam očekivao onakav ‘karambol’ koji se dogodio u osmini finala, da će Katar i Mađarska izbaciti Njemačku i Dansku”, kazao je Vujović, nekadašnji trener PPD Zagreba, za 24sata.hr te se okrenuo izvedbama Kauboja.

Splet okolnosti

“Hrvatska je na SP-u igrala promjenjivo, ali je protiv Španjolske odigrala odličnu utakmicu i odmah se digao elan, naraslo samopouzdanje igrača, izbornika, javnosti… I, pazi, još ideš u polufinalu na Norvešku, koja ipak nije ni Danska, ni Njemačka, ni Francuska…Splet okolnosti i loše sreće doveo je do toga da Hrvatska nije ušla u finale Svjetskog prvenstva. To je taj jedan udarac, jedna lopta, jedan sedmerac koji se dogodi i za to apsolutno nitko nije kriv. Da je ta lopta ušla u gol, Hrvatska bi bila u finalu, u njemu prošla kako bi već prošla, dobila ili izgubila. Recimo čak i da bi izgubila, jer Francuzi su stvarno strašni, ali imala bi srebro. Ljudi bi ih čekali na Trgu, oni bi bili heroji, sve bi bilo potpuno drukčije”, siguran je Vujović.

“Mi smo, za razliku od Hrvatske, imali drukčiji put. Prošli smo Katar i u polufinalu išli na Francuze, u utakmici u kojoj, objektivno, nitko nije očekivao da ćemo dobiti. I znao sam da ćemo ostati zdraviji i čistiji u glavi za utakmicu za treće mjesto nego naš protivnik, bez obzira bila to Hrvatska ili Norveška. Na kraju je Hrvatska izgubila utakmicu na nevjerojatan način, pa onda još i ta pravila IHF-a, koja nisu humana, i mi smo napravili povijesni uspjeh. Ovo je prva slovenska medalja na SP-ima.”

Da, rekao sam da je Hrvatska prepotentna

“Očekivao sam da ćemo umornu Hrvatsku pretrčati, pregaziti ritmom, kad ono počne utakmica i ništa od toga! Bez faula, bez trke, bez borbe… Na poluvremenu sam se igračima sjetio predaka, obitelji, sve sam im skresao u facu, rekao im da ih gleda cijela država, da njihovi roditelji i djevojke plaču dok ih gledaju… A nakon toga potonemo na osam razlike. I tu sam rekao: ‘Tko ovo izvuče, zaslužuje orden’. Bojao sam se u tim trenucima samo da Babić u igru ne pusti mlađe igrače, gladne, da mi ne stavi Mihića na Bezjaka… Da je to napravio, ja bih bio mrtav. On je odabrao drugi način, mi smo se počeli vraćati i u tom trenutku više nije ni mogao stavljati te klince, u panici je bio i on, i igrači, i navijači, čak i TV komentator Saračević, kojeg sam baš jučer slušao što je govorio u prijenosu. Nevjerojatno mi je da nije bilo sigurnosti na Hrvatskoj klupi čak ni na plus osam”, nastavlja Vujović koji je morao objasniti i što je mislio kad je rekao da je ‘Hrvatska prepotentna’.

“Ja nikad ne lažem, ne muljam, sve kažem kako mislim i tako sam rekao i ovoga puta. Da, rekao sam da su Hrvati prepotentni, ali mislio sam da je jasno kako to govorim u pozitivnom smislu, jer takva sportska, rukometna nacija ima na to puno pravo. I svatko tko je te moje riječi shvatio bilo kako drukčije, taj je kreten! Tih i takvih, naravno, ima, odmah su išli mijenjati kontekst mojih riječi, ali pametni ljudi su shvatili što sam želio reći.”

Jednako ga je zasmetalo i komentiranje njegovih riječi da Duvnjaka ne bi vodio na Svjetsko prvenstvo.

“Ista stvar! Ja to kažem u smislu da bih pustio čovjeka da se zaliječi, da u takvom stanju ne može igrati ovakav turnir, a neki to interpretiraju kao da ne poštujem Duvnjaka. Ne znam, možda i zato da ga dodatno motiviraju… Istina je takva da bih igrača kao što je Duvnjak, ako treba, na leđima nosio na turnir. Pa to je jedan od najboljih rukometaša na svijetu! Ali dobro, zločestih ljudi uvijek ima, na to treba biti spreman.”

Radi se pogreška

Izdvojimo i da Vujović smatra da se čini pogreška smijenom Željka Babića, Ivana Balića i Petra Metličića, ali i da nije aktualni trenutak da on preuzmeo posao izbornika hrvatske rukometne reprezentacije.

“Da sam u poziciji odlučivanja, ja ih ne bih mijenjao. Balića, Metličića i Babića jako cijenim kao legende ovog sporta i rukometne stručnjake, a dva posljednja poraza na SP-u bila su doslovno tragična. Da je Horvat zabio onaj sedmerac, sve bi bilo drukčije, bili bi heroji, a sad ne valjaju. Znam da je izbila frka nakon OI-ja, s Babićevom ostavkom i Balićevom podrškom. Ako su im u HRS-u rekli: ‘Donesite medalju ili ste bivši’, onda u redu. Ako tog uvjeta nije bilo, mislim da su trebali ostati.”

“U ovom trenutku neću i ne mogu. Pitali su me bih li jednom, nekad, bio hrvatski izbornik i rekao sam: ‘Naravno da bih!’ Pa tko ne bi želio voditi takvu momčad, takvu rukometnu naciju?! To je kao da me pitaju bih li želio biti trener Barcelone. Naravno da bih, ali to nije realno. Kao što nije realno ni da sam postanem hrvatski izbornik. Možda jednog dana da, ali trenutačno sam izbornik Slovenije i nije čak ni vrijeme za takve razgovore”, zaključio je Vujović.