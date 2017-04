SILVIO IVANDIJA EKSKLUZIVNO ZA NET.HR OTKRIO ISTINU O SVOJOJ IZNENADNOJ SMJENI: ‘Ogorčen sam, nisam to očekivao’

Silvio Ivandija više nije trener PPD Zagreba.

Vijest koja je kao grom iz vedra neba odjeknula rukometnim krugovima u Hrvatskoj. Posebno ako se uzme u obzir Ivandijin dosadašnji dobar posao. Na stranu subotnji visoki poraz od Veszprema u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka u gostima 29-19. Jer ipak, radi se o jednoj od najboljih momčadi Europe, ekipi koja je igrala dva posljednja finala najelitnijeg klupskog rukometnog natjecanja.

Odlazi nakon samo jedne polusezone na klupi Zagreba

Naravno, to nije opravdanje za poraz, kao i što se Ivandija ne treba nikome pravdati za obavljeni posao u Zagrebu. Svatko ima pravo na loš dan. Međutim, pomalo je apsurdna odluka uprave PPD Zagreba da se riješi čovjek koji je radio dobar posao na klupi vječnog hrvatskog prvaka i s njim dogovori sporazumni raskid ugovora, što je samo šminka za javnost jer mu je smjena servirana “hladna”. I to nakon samo šest mjeseci na klupi Zagreba. Ivandija je u listopadu prošle godine zamijenio Veselina Vujovića.

Na kraju krajeva, doveo je Zagreb među 16 najboljih momčadi Europe, čime su očekivanja klupske uprave nadmašena. I to sa solidnom momčadi koja je čitavu sezonu imala problema s ozljedama i izostankom igrača koji su nastupili na SP-u. Kontaktirali smo Ivandiju koji nam se odmah javio i odlučio prokomentirati svoj odlazak koji je “dogovoren” u subotu nakon susreta u Veszpremu kad je sjeo za stol s klupskim menadžerom Božidarom Jovićem i direktorom Antom Ančićem.

‘Ja sam odradio svoj posao čisto’

“Nisam niti tužan niti povrijeđen. Ja sam odradio svoj posao čisto. Svi znamo što smo ove sezone učinili. Nakon uvodnih 4 kola i nula bodova na kontu uspijeli smo se plasirati u osminu finala Lige prvaka. U najjačoj godini SEHA lige ušli smo u završnicu natjecanja. Međutim, klub smatra da je momčad u padu, da nije više u optimalnoj formi, pozitivnom ritmu, da ne reagira dobro i smatrali su da se ja maknem s klupe Zagreba. I ja sam to prihvatio. Naravno, s ciljem da PPD Zagreb bolje igra”, kazao nam je u uvodu razgovora Silvio Ivandija i osvrnuo se na učinjeno na klupi vječnog hrvatskog prvaka.

“Zadovoljan sam učinjenim, kako ne bi bio. Preuzeli smo ekipu tri dana pred utakmicu s Vardarom. Znači, pomak je bio evidentan, ekipa je dobro reagirala u početku. U ovom zadnjem dijelu možda nismo igrali kao u tom jesenskom dijelu. Ali iz objektivnih razloga. Jer deset igrača nam je bilo odsutno s reprezentacijom. Pa ih nismo imali cijele pripreme ove zime. Onda smo na početku proljetnog dijela na makedonskoj turneji protiv Metalurga i Vardara u Ligi prvaka igrali bez četvorice bitnih igrača iz prve sedmorke. Tako da smo tu počeli lagano padati. Uslijedila su neka mučenja. Tu mogu zahvaliti igračima na učinjenom. Izvukli su u tom periodu, bez obzira na brojne probleme, osminu finala Lige prvaka. Nažalost, nakon dobre utakmice kod kuće u Zagrebu u kojoj nas je i sreća zaobišla, loše smo odigrali uzvrat u Veszpremu. Nakon poraza smo sjeli za stol i odlučili da je rastanak najbolja opcija za klub. Tu odluku uprave prihvatili smo i ja i pomoćni trener Vladimir Jelčić“.

Odluku Uprave Ivandija nije očekivao

No, iako je odluka normalno i mirno prihvaćena, kako i dolikuje Silviju Ivandiji koji je pravi gospodin, ona je stigla iznenada. Ivandija ju nije očekivao. Stoga je ogorčenje kod njega itekako prisutno. Koliko se god Ivandija trudio to ne pokazivati jer je čitavog sebe dao kako bi momčad krenula u boljem smjeru, putevima pobjeda, boljih rezultata. Pozitivan rezultat njegovog preuzimanja momčadi itekako je vidljiv. No, uprava nije imala strpljenja. Kao i bezbroj puta do sad.

“Nisam očekivao to. Ne mogu reći da sam ju očekivao. Pa tko može očekivati promjenu nakon jednog dijela natjecanja. Ali ako je to u interesu kluba i ako smatraju da će mojim odlaskom biti bolje, ja to prihvaćam. Neka bude onda bolje”, iskreno nam je kazao Ivandija i u potpunosti otvorio dušu:

‘Goluža je moj dobar prijatelj, mi smo si super’

“Ma nisam tužan koliko sam ogorčen, što je normalno. Pa čovjek u sebi uvijek ima malo gorčine, pogotovo nakon takvih rastanaka. Ne želim tu gorčinu prenositi prema van. To je nešto što je samo moje”, hrabro je kazao rođeni Osječanin, bivši rukometaš i hrvatski reprezentativac.

Uz visoki poraz od Veszprema, uprava je Ivandiji zamjerila i još neka lošija izdanja u prijašnjim susretima. S Brestom u Seha ligi i zadnje dvije, tri utakmice, kako nam je kazao Ivandija.

“Očito je to prouzročilo moju smjenu”.

Hrvatske prvake s klupe će voditi Slavko Goluža do kraja tekuće sezone kada će se odlučiti o nastavku, ili prekidu zajedničkog rada. Slavko Goluža se spremao preuzeti Prešov Tatran, ali eto, ispada da neće stići do Slovačke.

“On je moj dobar prijatelj i ja mu ovim putem želim puno sreće u ovih dva mjeseca. Baš smo jučer zajedno gledali susret Montpelliera i Kielcea kod mene doma. Mi smo si super, ali to nema veze s poslom. Naš posao je takav. Danas ja dobijem otkaz, on dobije posao. To je normalno. S njim imam vrlo korektan odnos”, zaključio je Ivandija.