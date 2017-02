RUKOMETNI VELIKAN BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Da je Horvat zabio, Babić bi bio najbolji trener. Nije ga trebalo smijeniti’

U razgovoru za Dnevnik Nove TV legendarni hrvatski rukometaš Patrik Ćavar prokomentirao je smjenu izbornika Željka Babića i nastup reprezentacije na netom završenom Svjetskom prvenstvu u Francuskoj.

Kauboji su u Francuskoj na prilično nevjerojatan način ostali bez odličja. U polufinalu protiv Norveške je Zlatko Horvat promašio sedmerac za pobjedu nakon isteka regularnog vremena da bi Hrvatska poslije toga pala u produžetku. U dvoboju za treće mjesto naša je reprezentacija 20 minuta prije kraja imala osam golova prednosti protiv Slovenije i na kraju uspjela izgubiti. Bila je to kap koja je prelila čašu i Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza je u utorak smijenio Babića i kompletan stručni stožer.

‘Dobra, ali ne vrhunska reprezentacija’

“Nije me iznenadila smjena izbornika. Šuškalo se dosta o tome u zadnje vrijeme. To je napravljeno, a moje mišljenje je da Babić nije trebao otići. Onaj tko najbolje može ocjeniti Babićev rad su igrači. Kada su se vratili iz Francuske, igrači su redom izjavili da je Babić kao trener jako dobar i mislim da je to pravo mjerilo svega”, mišljenja je Ćavar.

Igru Hrvatske na SP-u ocijenio je promjenjivom.

“Već sam prije prvenstva govorio da je ovo jako dobra reprezentacija, ali nije vrhunska. To se potvrdilo tijekom ovog prvenstva. Moram spomenuti i sedmerac Zlatka Horvata jer da je to zabio, igrači bi bili heroji, a Babić najbolji trener. Utakmica protiv Slovenije je bila dosta loša i tu mislim da je Babić trebao bolje reagirati, s nekim igračima s klupe ili minutom predaha, ali eto, nažalost dogodilo se tako kako se dogodilo.”

‘Prelako se odričemo dobrih igrača’

Čelnici HRS-a već dulje vrijeme najavljuju da je glavni cilj zlato na Europskom prvenstvu koje će se dogodine održati u našoj zemlji. Ima li sadašnja reprezentacija kvalitetu za takav pothvat?

“Ova reprezentacija trenutno nije na toj razini da može igrati najbolji rukomet. Nova prilika za stepenicu više je Europsko prvenstvo iduće godine u Hrvatskoj jer će tada svi ovi igrači biti bolji i po mom mišljenju sigurno ćemo se uključiti u borbu za medalje. Moram samo naglasiti da svako prvenstvo imamo nove mlade igrače, a onih iskusnih koje još imamo nema na tom popisu. To je problem, pogotovo na ovakvim natjecanjima gdje iskustvo može biti od velike pomoći. Prelako se odričemo dobrih igrača, a koji je tome razlog, zaista ne znam.