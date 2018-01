RUKOMETNA MANIJA ZAHVATILA HRVATSKU: Ulaznica više nema, cijene na crnom tržištu otišle u nebo

Cijene karata za utakmicu protiv Francuske otišle su u nebo.

Nakon slabijeg izdanja protiv Bjelorusije, hrvatski navijači oduševili su atmosferom na utakmici protiv Norveške u Zagrebu, a ista se očekuje i na presudnoj utakmici hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu.

Rukometna manija zahvatila je Hrvatsku, a to je u razgovoru za RTL potvrdio i direktor marketinga EP-a Silvio Njirić potvrdivši kako više nema ulaznica u prodaji. “Zahtjevi su ogromni, telefoni bruje, svi traže ulaznice. Evo, to je tako. To je rukometna manija”, rekao je Njirić.

“Veselit će se ljudi…”

Kada se ulaznice ne mogu kupiti legalnim putem, uvijek procvjetaju crna tržišta gdje se cijene kreću između 600 i 1500 kuna, a jedan rekorder na popularnom internetskom oglasniku nudi čak i 10 000 kuna.



“Imat ćete isto toliko kao protiv Norveške. Znači, maksimalan broj navijača, imat ćete jednako tako dobru atmosferu. Mi ćemo se pobrinut da uz sami sportski događaj imamo i zabavni događaj. Veselit će se ljudi i nadam se da ćemo na kraju otić svi veseli kućama nakon pobjede nad Francuskom”, dodao je Njirić.