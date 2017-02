RUKOMETNA JAVNOST JE BIJESNA: ‘HRS je krivac za sve neuspjehe. A kad će Gobac dati otkaz?

Željko Babić više nije izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije.

Upravni odbor HRS-a okrenuo je palac prema dolje Babiću, njegovom pomoćniku Petru Metličiću i koordinatoru za muški rukomet pri HRS-u Ivanu Baliću. Ova odluka donesena je u utorak na sjednici Saveza, a bila je očekivana.

Kako je rekao predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac, Babić i društvo smijenjeni su zbog načina na koji je vođena reprezentacija, a ne zbog rezultata na Svjetskom prvenstvu. Hrvatska je u Francuskoj sa izmijenjenom, mladom reprezentacijom izborila plasman u polufinale turnira, a onda na nesretan način izgubila od Norveške u produžetku i nevjerojatnim padom u posljednjih 15 minuta igre ostala bez medalje protiv Slovenije.





Četvrto mjesto na svijetu hrvatski navijači većinom ne smatraju neuspjehom, no mišljenja oko otkaza Babiću, Metličiću i društvu podijeljena su. Navijači su, pak, složni da Zoran Gobac i njegovi ljudi u Savezu također moraju otići. Tim povodom, donosimo vam najzanimljivije komentare čitatelja Net.hr-a. Pa krenimo redom.

NAJZANIMLJIVIJI KOMENTARI ČITATELJA:

“Jel’ nije uspijeh 4 u svijetu?”

“Od sad me zaboli za hrvatski rukomet. Nekima bi to bio uspjeh, ovima je to neuspjeh”.

“Ma daaa… Babić je kriv što oni na terenu ne znaju igrati”.

‘Lijepo bi bilo vidjet našeg Červara i Smajlagića u stožeru’

“HRS je donio ispravnu odluku za Babića i ne mogu vjerovat da se to dogodilo. Ne bih govorio loše za naš stožer, pošto su tamo naši zlatni igrači poput Balića, Pera i Loserta. Njima nešto govorit je uopće suvišno i nije u redu jer su nam omogučili zlato i srebro. Drago mi je bilo čut da kada dođe novi izbornik, da će moći sastaviti svoj stručni stožer i radit kako želi. Lijepo bi bilo vidjet našeg čarobnjaka Červara i Smajlagića u stožeru da više osvojimo to srebro, a možda i zlato”.

“Oni su dobili svoje plaće, bonuse, a lako moguće da će dobiti i neke odštete za svoj nemar i boli ih briga”.

“Od 90 god. Govorim da čovjek vrti samo tri rečenice i ništa više. Vama je trebalo 26 godina da kažete da je dotični loš vicmaher i ništa više. Sve više reći o njemu bila bi moja sramota”.

“Greška”.

‘Golužu i Babića su postavili kao neiskusne trenere početnike’

“Babića nije dovoljno smijeniti. Njega bi trebalo progoniti zbog narušavanja ugleda i sramoćenja RH te poniženja njenih građana”.

“Babića ostaviti! Promijeniti upravu i predsjednika!!”

“HRS je krivac za sve neuspjehe. Golužu i Babića postavili su da vode repke kao neiskusne trenere početnike. Apsurd. Kad je Goluža stasao kao trener i počeo da vodi ekipu na pravi način smjenili su ga. Evo isto se događa sa Babićem. Rezultati su fenomenalni sa ovakvim stilom rada..i nitko nije kriv od onih u koje se upire prstom. Igrači su nespremni, treneri neiskusni..”

“U nogometu je Mamić mafija, u rukometu je Gobac mafija. Sve to treba rastjerat i sport staviti na zdrave noge. Plenkoviću, puno si obećao, a nisi ništa napravio. Sredit ćeš sport? Ku*čiš se sa nekakvih 100 dana. Kakav ćeš sport sredit kad ti je ministar sa lažnom diplomom. I svi su ludi samo vi pametni. Sramota. Kako to da ti se ne diraju drugi ministri nego samo ovaj. Pusti priče, počni sređivat stvari čovjeće”.

‘Jedini krivac Babić i stožer (Gobac ) koji dirigira sa svima’

“Kad će ova pijavica Zoran Gobac dati otkaz??? Tko njega više želi… Pa on je zlo u našem savezu! Riba smrdi od glave tj. Gobac, Babić, Balić itd…”.

“Babić, u jednu ruku, nije kriv. Kriv je Gobac. Gobac je drugi Mamić. On stavlja podobne selektore, samo nisam mislio da su Ivano i Pero takvi uvlakači. Nakaradno je da se svi naši stariji igrači od 33 godine počnu izbacivat iz repke, a zašto? Zato jer ih Gobac ne može više prodat i uzimat im lovu i zato podmlađuje repku. Da od mladih igrača može uzimat proviziju”.

“Jedini krivac Babić i stožer (Gobac) koji dirigira sa svima… Igračima kapa do poda…”