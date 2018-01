RAZOČARANI MARINO MARIĆ PROGOVORIO O SUROVOJ STVARNOSTI KAUBOJA: ‘Moramo prihvatiti da nismo top reprezentacija’

‘Moramo prihvatiti da nismo top reprezentacija. Reprezentacija smo koja ima puno mladih i kvalitetnih igrača i svi se moramo profilirati kroz reprezentaciju tako što ćemo uvijek biti na nekom svom maksimumu’, kazao nam je Marino Marić.

Marino Marić bio je važna karika Željka Babića na posljednjem Euru u Poljskoj prije dvije godine, na kojem smo osvojili broncu. Od prve utakmice vidjelo se da ima klasu i kvalitetu koja može voditi reprezentaciju Hrvatske u godinama koje dolaze, no uslijedio je niz ozljeda i pehova koji su se konačno zaustavili na pripremama reprezentacije za Europsko prvenstvo.

Na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj Marino je u sastav ušao u drugom krugu turnira, došao je u optimalnu fizičku i psihičku spremu i na njemu se vidi kako je željan igre, pa čak i druženja s novinarima. I to u situaciji kad Kaubojima i nije bilo baš do priče, kao što je to bio slučaj sinoć nakon poraza od Francuske u Areni Zagreb, koji je naše rukometaše izbacio iz borbe za medalju…

‘Imali smo black-out u prvom poluvremenu’

“Imali smo black-out u prvom poluvremenu, napravili smo previše tehničkih pogrešaka. Sigurno smo napravili pet do deset tehnički pogrešaka u prvom dijelu. To nam je bio veliki minus u ovoj utakmici”, kazao nam je u uvodu razgovora Marino Marić i nastavio:



“To nam je donijelo minus šest na poluvremenu, a to je puno protiv Francuza. Oni su igrali rutinirano, mirno, lagano. Nisu ulazili u neki rizik, dobili su krila s ovim rezultatom u prvom poluvremenu, a mi jednostavno nismo imali tu dodatnu energiju. U jednom trenutku smo došli na minus jedan, ali nismo uspjeli. Prije utakmice smo se mnogo dogovarali, promatrali, snimali protivnike… Ali na kraju se sve svodi na neke individualne stvari. Primjerice, hoćeš li u nekom trenutku napraviti prekršaj, ili ćeš ići na blok, hoće li golman pokriti stranu, hoće li igrač uhvatiti loptu. Napravili smo mnogo pogrešaka koje su tipične za juniore i kadete. Školske pogreške. To je nedopustivo”.

A protiv Francuza se tako ne može. Tricolori kažnjavaju aposlutno svaku protivničku pogrešku.

“Nema se tu što dodati. Probali smo se iščupati iz blata, ali nismo uspjeli. Jednostavno, to je tako. Kako se osjećam? Gledajte, kako da vam sad to objasnim. Tuga postoji, naravno. To su emocije, teško mi je to objasniti. Valjda bih trebao biti pjesnik da bih vam to znao objasniti, izraziti se riječima. Ispražnjeni smo. Imamo veliko pražnjenje sad. Teška je utakmica bila, i psihički i fizički. S naše strane bilo je tenzija. Htjeli smo pobijediti Francuze i izboriti polufinale svim srcem, ali nismo uspjeli. To naše loše razdoblje se jednostavno nije smjelo dogoditi protiv Francuza”.

Slijedi Češka u petak u borbi za peto mjesto

U petak vas čeka utakmica za peto mjesto protiv Češke. Kako sad nakon ovakvog emotivnog pražnjenja pronaći snagu za tu utakmicu?

“Česi zaista lijepo igraju. To je momčad koja je iznenađenje ovog turnira. Djeluju kompaktno, fino, igraju lijepo. Mi to moramo pobijediti, tu nema govora. Moramo prihvatiti činjenicu da smo izgubili, da nismo uspjeli izboriti polufinale. Moramo se srediti. Imamo večeras i u četvrtak ujutro vremena za obnoviti snagu. Ne mogu sad planirati, teško je planirati. Imamo dan slobodno i sigurno se možemo regenerirati”, rekao nam je Marino Marić.

Možda je ovo nezahvalno pitati nakon poraza, u ovoj situaciji, ali je li ovo maksimum ove momčadi ili ipak ima još prostora za napredak u igri?

“Znate što je kažem. U rukometu je mala nijansa između vrha i dna. Znači, to smo mogli vidjeti i u našoj grupi u Splitu. Prve dvije utakmice smo odigrali sjajno, već smo bili u finalu, ali onda se dogodila jedna Švedska protiv koje smo podbacili u svim segmentima. I fizički i psihički. I onda se dogodio mali pad. Da smo sam Šveđanima odigrali malo drukčije, da se dogodio neki optimalniji rezultat, vjerojatno bismo danas bili u polufinalu. Jako je mala ta nijansa. Isto tako, moramo prihvatiti da nismo top topova. Nego smo reprezentacija koja ima puno mladih i kvalitetnih igrača i svi se moramo profilirati kroz reprezentaciju tako što ćemo uvijek biti na nekom svom maksimimu. Jednostavno, da bismo igrali vrhunski rukomet moraš biti konstantno na maksimumu. Što to znači? To znači da moraš davati minimalno 80% da bi se grupno skupio rezultat i da bi taj rezultat isplivao i trajao”.

‘Znamo da smo vas iživcirali i oprostite nam zbog toga’

Uspoređujući utakmicu protiv Norvežana ili Francuza, u kojoj ste utakmici, prema vašem mišljenju, više dali na terenu?

“To su dva različita dana, svaki dan je svoja priča. Jednostavno nismo odigrali dobro protiv Francuske. Cijela utakmica je bila u negativnom kontekstu. Protiv Norveške je krenulo fantastično, Stivi je odmah skinuo dva, tri šuta, mi smo zabijali, točno osjetiš tu neku energiju na terenu i na tribinama. Protiv Francuza je nekako bilo više te negativne energije. Lovili smo Francuze, imali smo minus šest. I to odluči utakmicu. Golman nam obrani, odbije se njima. Naš golman ima loptu na ruci, odbije se u gol. Nikako da te krene”, jasno je dao do znanja Marino Marić i prokomentirao atmosferu u Areni Zagreb.

“Jedno veliko hvala publici. Bila je super, fantastična… I ovima pred malim ekranima koji su kidali živce. Znamo da smo vas sve iživcirali i oprostite nam zbog toga. Mogu reći da je svatko od nas htio sve najbolje. To je stvarno istina. Svi smo se žrtvovali zajedno. Svi se dajemo sto posto, riskiramo sebe za Hrvatsku, za ljude, za naše obitelji, želimo vam podariti što bolji rezultat. Mi smo to stvarno htjeli, ali jednostavno nije išlo. Žao nam je zbog nas samih, ali i zbog ljudi koji su uz nas, zbog cijele nacije. Ma nisam ja tu došao igrati zbog sebe, ja zbog sebe ovdje nemam ništa. Nemamo ni financijsku korist, ništa… Jednostavno, uživamo igrati za Hrvatsku. Ljudi nas cijene i poštuju i mi im to nastojimo vratiti svojim dobrim igrama jer vjeruju u nas”, zaključio je Marino Marić.