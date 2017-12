PROSLAVLJENI HRVATSKI RUKOMETAŠ ZA NET.HR: ‘Moramo pokazati zajedništvo, prijateljstvo… Ne lažno, nego pravo’

‘Ne moramo mi ništa, da se razumijemo. Jedino što moramo je pokazati zajedništvo, prijateljstvo, ono što i vlada među nama. Ne lažno prijateljstvo, nego pravo. A mi i jesmo prijatelji, bez daljnjega. Moramo pokazati htijenje koje nam je nevjerojatno, ambiciju i želju za dokazivanjem u svakoj utakmici, kazao je Igor Vori.

Hrvatska rukometna reprezentacija u Ivanić Gradu odradila je prvi dio priprema za nadolazeće Europsko rukometno prvenstvo, koje će se od 12. do 28. siječnja održati u Zagrebu, Splitu, Varaždinu i Poreču.

Ivićevi problemi s koljenom

Uvodni dio priprema prošao je bez igrača koji nastupaju u njemačkoj Bundesligi. Međutim i ova dvadesetorica (minus vratar Filip Ivić koji je otpao za jake napore zbog postoperativnih problema meniskusa desnog koljena) pokazali su visoku razinu htijenja, volje i želje da se na turniru pred svojim navijačima napravi ozbiljni rezultat.



I to je ono što veseli izbornika Linu Červara i najstarijeg člana igračkog kadra kauboja Igora Vorija.

” Za sad je sve super, dečki su dobro, atmosfera u reprezentaciji je – sjajna”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Igor Vori i nastavio:

“Ovi koji su trenutno na pripremama, na raspolaganju Lini Červaru, stvarno rade dobro. Polako se treniraju i neke taktičke varijante ali kad nam se priključe i ostali, to će biti drugačije. Sretni smo što je s Duletom sve Ok. Igra u Njemačkoj. Ne treba izazivati vraga. Dok je dobro, dobro je. Nadam se kako ćemo svi ostati zdravi do kraja. Idemo dalje. Nema opuštanja”, rekao je pivot PPD Zagreba i otkrio kakva je atmosfera u taboru kauboja…

“Nema euforije i nabrijavanja među nama. Mislim da će to sve doći tek tamo početkom sljedeće godine kad odemo u Split, gdje ćemo odraditi treći i završni dio priprema za EP. Pet, šest dana prije početka prvenstva osjetit će se naboj i pritisak. Naravno, svi mi pričamo o tome ali u ovoj fazi smo svi manje-više fokusirani samo na rad i pripreme. I toliko se umaramo i jako radimo da stvarno nemamo vremena razmišljati o nekim drugim stvarima”, istaknuo nam je Igor Vori i dodao kako je najbitnije da svi koji se priključe reprezentaciji i oni koji su sad tu ostanu zdravi. Da se ne dogode nove ozljede koje bi poremetile Červarove planove.

Čeka se priključivanje Duvnjaka i ‘njemačkog društva’

Naime, nakon dva dana priprema vratar Kielca Filip Ivić suočio se s poteškoćama s koljenom koje još uvijek nije spremno za ozbiljne napore.

Ivića će se pokušati dovesti u red kako bi bio na raspolaganju izborniku ako ga Lino odluči priključiti reprezentaciji.

Još je prije početka priprema otpao sjajni mladi 23-godišnjak igrač francuskog Tremblay-en-Francea Luka Šebetić koji muku muči s leđima.

Tijekom prve faze priprema reprezentaciji su se naknadno pridružili Kristian Bećiri, Ivan Pešić, Jakov Vranković i Bruno Butorac, koji su morali odraditi klupske obveze, a u drugom dijelu priprema priključit će se još sedam reprezentativaca, među njima i “bundesligaši”…

Svi jedva čekaju da počne turnir

“Nema tu neke posebne formule za ostati zdrav. Svi mi znamo zašto smo tu, zašto treniramo i što nas čeka. Svi su maksimalno fokusirani na to. Svi jedva čekaju da počne turnir. Otvaramo sa Srbijom. Bit će to utakmica kao svaka druga. Bitna je po tom što je prva i što s njom otvaramo natjecanje. Sad zato što su to Srbi, ne bi htio dizati tenzije. Isto bi bilo da igramo i s Islandom tu prvu utakmicu. Ili s bilo kim. Otvaranje turnira, prva utakmica, ona pozitivna nervoza… Ništa osim navedenog ne vidim kad je riječ o Srbiji”, dao nam je do znanja Vori.

Srbi se nabrijavaju da u Hrvatsku putuju s ratnicima koji će ostaviti u Splitu i posljednji atom snage, koji će proliti i zadnju kap znoja, posebno protiv kauboja…

“Sigurno da ćemo morati ostati maksimalno koncetrirani, da naše emocije pustimo kad će to biti potrebno i na neku najbolju moguću razinu. Da samo razmišljamo o našoj igri”, naglasio je proslavljeni hrvatski rukometni reprezentativac.

Očekivanja javnosti i ovog su puta – velika!

Očekivanja javnosti i ove godine su velika od kauboja. Koliko to može biti neko opterećenje ovim mladim momcima?

“Ono što sam već nekoliko puta ponovio ponovno ću naglasiti. Priče kako moramo osvojiti medalju, pa čak i zlato… Gledajte, ne moramo mi ništa, da se razumijemo. To su priče. Jedino što moramo je pokazati zajedništvo, prijateljstvo, ono što i vlada među nama. Ne lažno prijateljstvo, nego pravo. A mi i jesmo prijatelji, bez daljnjega. Moramo pokazati htjenje koje nam je nevjerojatno, ambiciju i želju za dokazivanjem u svakoj utakmici. Mislim da će to sve biti na nivou”, naglasio je Vori.

Červar je u nedjelju ujutro dao igračima slobodno za božićne blagdane sve do 26. prosinca u popodnevnim satima kad se ponovno ide za Ivanić, gdje će do 31. kauboji odraditi drugi dio priprema.

U krugu svojih obitelji hrvatski rukometaši dočekat će Novu godinu, a od 1. siječnja reprezentativci se nalaze u Splitu gdje započinju svoj put prema drugom krugu, koji se igra u zagrebačkoj Areni.

Kako bi sve sjelo na svoje mjesto, kako bi se igrači odmorili, emocionalno napunili za blagdane i za ono što ih čeka na EP-u, bitno je da Božić provedu na svojom obitelji, onako kako to oni žele, da budu sa svojim najmilijima…

‘Kod mene bi mogao biti svaki dan Božić. Ima hrane, hvala Bogu’

“Taj jedan dan ću provesti s obitelji. Što se tiče hrane? Gledajte, to ovisi od osobe do osobe. Netko u blagdanskim danima može jesti sve živo, da mu se ne primi, netko mora paziti. Ja znam da se moj Božić po tom pitanju neće razlikovati kao, primjerice, da se radi o nekom drugom danu. Jest ću onoliko i ono što inače jedem. Neću se sad prenatrpavati hranom samo zato što je Božić. To inače ne radim. Kod mene bi mogao biti svaki dan Božić. Ima hrane, hvala Bogu. Ali nije da se sad trpam kolačima ili mesom. Nisam takav tip”, zaključio je Igor Vori.

Hrvatski rukometaši natjecanje u skupini A otvaraju 12. siječnja protiv Srbije. Slijedi dvoboj sa Islandom (14. siječnja), te sa Švedskom (16. siječnja). Hrvatska će sve utakmice prvog kruga igrati u splitskoj Spaladium Areni.