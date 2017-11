PROSLAVLJENI BIVŠI HRVATSKI RUKOMETAŠ DOBIO OTKAZ NA NESVAKIDAŠNJI NAČIN: To je indirektna posljedica velike čistke u Savezu

Nenad Kljaić više nije izbornik rukometne reprezentacije Saudijske Arabije.

Iznenađujući je to rasplet, ako se uzme u obzir da je ovaj proslavljeni bivši hrvatski rukometaš i u svom drugom saudijskom mandatu napravio dobar posao i na SP-u u Francuskoj i makar je već pripremio plan za Azijsko prvenstvo u siječnju.

Sportske novosti pišu kako je Kljajić otkaz dobio e-mailom…

“Da, dobio sam poruku e-mailom da mi se zahvaljuju na svemu, da više nisam izbornik. U poruci ne piše nijedan razlog zašto, no, to je jednostavno tako i da budem iskren, nije me previše iznenadilo”, izjavio je Kljajić za Sportske novosti i dodao kako mu je rečeno da novi ljudi na čelu reprezentacije žele vidjeti Španjolca Barbeita.



Vrijedi istaknuti da je otkaz, kako je i Kljajić to objasnio, vjerojatno indirektno posljedica posljednjih političkih previranja u Saudijskog Arabiji vezano s promjenama u Rukometnom savezu.

“Uhićeno je puno “jakih” ljudi, što su svjetski mediji prenijeli. Nedavno su smijenili i predsjednika Nogometnog saveza, makar su izborili nastup na SP-u u Rusiji. Kao član njegove ekipe u Savezu bio je i moj predsjednik, koji se onda povukao iz moralnih razloga”, istaknuo je Nenad Kljajić.