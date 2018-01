PROKLETE KOMBINACIJE: Hrvatska može pobijediti u svim utakmicama do kraja i ostati bez medalje!

Kombinacija ima ‘mali milijun’, a jedna posebno zastrašuje

Europsko rukometno prvenstvo ušlo je u drugu fazu, formirane su dvije nove skupine s prenesenim bodovima iz prvog dijela i tek sad je vidljivo koliko je skup bio poraz hrvatskih rukometaša od Švedske u posljednjoj utakmici skupine A igranoj u Spaladium Areni u Splitu.

Dvije pobjede vode dalje

Naime, poraz je kao rezultat imao posljedicu da Hrvatska u novi krug prenosi ‘samo’ dva boda te već prije ogleda protiv Bjelorusije (20:30 sati) zaostaje za liderima poretka u svojoj grupi, reprezentacijama Francuske i Švedske, dva boda. Posljedica je to koja u kombinacijama kako do polufinala itekako otežava put domaćinima koje vodi Lino Červar, dapače, u mogućem raspletu moglo bi se dogoditi i da sve tri pobjede u utakmicama koje slijede (Bjelorusija, Norveška, Francuska) ne budu dostatne Hrvatskoj za plasman u poluzavršnicu.

Dvije najbolje momčadi iz novih dviju skupina igrat će polufinale turnira u Zagrebu što znači da Hrvatska mora uhvatiti jednu od pozicija na kojima su trenutačno Švedska i Francuska. Dobra je vijest da čak i poraz od (favorita natjecanja) Francuske u nekim kombinacijama može odvesti Hrvatsku do borbe za mjesto u finalu, a dogodit će se to bude li Švedska dvaput poražena. Svladaju li Švedsku Francuska i (uvjerljivo) Norveška, ili svlada li Hrvatska Norvežane s velikom razlikom pogodaka mogla bi do drugog mjesta ljestvice u krugu koji će se stvoriti. U ovom trenutku to ne izgleda kao moguć rasplet, no ne treba ga niti odbaciti kao mogućnost.



Tri pobjede i ostajemo bez polufinala

Ono što zastrašuje navijače je sljedeća varijanta ishoda prema kojoj Hrvatska može slaviti u svim preostalim utakmicama u skupini i – promašiti poluzavršnicu. Ovisit će Červarovi igrači u jednoj od tih kombinacijama o nadahnutosti Šveđana koji bi pritom morali svladati Francuze. Može se navijati i za njihov poraz s velikom razlikom koji također tvori krug reprezentacija u kojima odluka pada temeljem razlike pogodaka.