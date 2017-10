PPD ZAGREB PAO U MANNHEIMU: Vječni hrvatski prvak upisao i treći poraz

U susretu petog kola A skupine rukometne Lige prvaka PPD Zagreb je na gostovanju u Mannheimu izgubio od Rhein-Neckar Lowen 24-31 (11-15) upisavši treći poraz uz samo dva osvojena boda.

Nakon što je u prva četiri kola osvojio samo dva boda, bilo je iluzorno očekivati kako će PPD Zagreb prvu pobjedu ostvariti protiv njemačkog prvaka.

Zagreb je dobro ušao u susret. Vodio je 2-0 i 3-1 i sve do rezultata 7-7 držao je pogodak prednosti. Nijemci tada rade seriju 4-0 i u 20. minuti dolaze do prednosti 11-7. PPD Zagreb je u završnici prvog dijela imao dva napada za smanjenje na samo pogodak zaostatka, ali je oba napada upropastio. RN Lowen je na koncu na poluvrijeme otišao sa četiri gola viška (15-11), a prednost njemačkog prvaka je mogla je biti i izraženija da Matevž Skok nije bio raspoložen sakupivši osam obrana.

Na otvaranju drugog dijela RN Lowen je stigao na plus pet (17-12), Zagreb je uspio smanjiti na minus tri, no tada je uslijedila nova serija domaćina koji je u 50. minuti prvi put imao sedam golova prednosti (27-20), a dvije minuta kasnije i plus osam (29-21). Na koncu je završilo 31-24.



RN Lowen su do pobjede predvodili Mads Larsen Mensah i Hendrik Pekeler sa po sedam golova, dok je Andre Schmid dodao četiri gola. Na vratima je sjajni Andreas Palicka sakupio čak 17 obrana. Kod PPD Zagreba najefikasniji su bili Žarko Marković s pet golova, dok su Stipe Mandalinić, Mario Vuglač i Damir Bičanić zabili po tri pogotka. Skok je na koncu sakupio 12 obrana.

RN Lowen je ovom pobjedom preuzeo vodstvo na ljestvici s osam bodova, Pick Szeged ima sedam bodova, koliko su sakupili i Barcelona i Vardar, ali oni imaju i utakmicu manje. Vardar će u subotu u derbiju kola ugostiti Barcelonu. U idućem kolu PPD Zagreb 4. studenog gostuje kod Barcelone.

REZULTATI:

SKUPINA A:

U srijedu, 11. listoapda:

Wisla Plock – Pick Szeged 27-33 (12-15)

U četvrtak, 12. listopada:

Rhein-Neckar Lowen – PPD ZAGREB 31-24 (15-11)

U subotu, 17. listopada:

Nantes – Kristianstad

Vardar Skoplje – Barcelona

LJESTVICA

1. Rhein Neckar Lowen 5 3 2 0 154-130 8

2. Pick Szeged 5 3 1 1 149-133 7

3. Barcelona 4 3 1 0 130-115 7

4. Vardar Skoplje 4 3 1 0 107-92 7

5. Nantes 4 1 1 2 104-110 3

6. PPD ZAGREB 5 0 2 3 124-143 2

7. Wisla Plock 5 0 1 4 134-155 1

8. Kristianstad 4 0 1 3 106-130 1