POBJEDA ISLANDA PROTIV ŠVEDSKE: U skupini u kojoj je i Hrvatska prve bodove uzeli Islanđani

Island je svladao Švedsku u prvoj utakmici skupine A Europskog rukometnog prvenstva

U prvoj utakmici skupine A Europskog prvenstva za rukometaše koje se održava u Hrvatskoj Island je u Splitu svladao Švedsku sa 26-24 (15-8). Islanđani su sjajno otvorili utakmicu, poveli sa 8-2, a deset minuta prije kraja prvog poluvremena stigli i do prednosti od devet golova (14-5). Prednost Islanđana rasla je sve do 10 razlike (22-12) 20-ak minuta prije kraja. No, potom su Šveđani postigli šest pogodaka zaredom i stigli do 22-18,da bi tek u posljednjoj minuti smanjili na konačnih 26-24.

Najefikasniji kod Islanda bio je Olafur Gudmundsson sa sedam golova, dok je Jim Gottfridsson postigao šest pogodaka za Švedsku.



Od 20.30 sati u drugom susretu ove skupine igrat će Hrvatska i Srbija.

U prvom susretu skupine B u Poreču Bjelorusija je svladala Austriju sa 27-26 (14-12). Bjeloruse je predvodio Vladislav Kuleš sa sedam golova, dok je Mikola Bilik postigao osam golova za Austriju. Od 20.30 sati igraju Francuska i Norveška.