PET DANA UOČI SP-a: Babić je zadovoljan, ali se pojavio i jedan veliki razlog za zabrinutost!

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Željko Babić bio je zadovoljan nakon prve utakmice na Croatia Cupu u kojoj je njegova momčad u Umagu pobijedila Tunis s 35-30.

Hrvatska je pet dana uoči početka Svjetskog prvenstva u Francuskoj prikazala vrlo dobru igru, a jedini razlog za zabrinutost Babiću daje ozljeda Stipe Mandalinića.

Udarac u kuk

“Odradili smo ciljeve koje smo zacrtali za ovu utakmicu. Jedini problem smo imali kad smo u ranoj fazi utakmice ostali bez Mandalinića, bez vanjskog igrača u rotaciji. Tako je u drugom poluvremenu cijelo vrijeme morao igrati Mamić što je bilo veliko opterećenje za njega. Imamo problema još sa zatvaranjem pivota. Vjerujem da ćemo sa svakim danom biti sve bolji i još precizniji u izvedbi”, istaknuo je Babić.



Hrvatsku u ponedjeljak u 18 sati očekuje i druga utakmica na turniru, a supranik je Crna Gora.

“U utakmici protiv Crne Gore očekujem da puno bolje zatvaramo pivota i da nastavimo u tim trenucima igrati s više koncentracije. Mandalinić je dobio nezgodan udarac oko kuka i vidjet ćemo kakva će biti situacija, hoće li moći nastupiti ili ne”, dodao je izbornik.

‘Imamo prostora za napredak’

Zadovoljan je bio i Manuel Štrlek, najbolji strijelac Hrvatske sa sedam postignutih pogodaka.

“Mislim da ima još puno prostora za napredak, ali zadovoljan sam. Igrali smo dobru utakmicu, pobjedu nismo doveli u pitanje od početka utakmice. Do SP-a ima još tjedan dana i siguran sam da ćemo do tad izgledati još bolje. iako ni danas to bilo loše. Dapače, igrali smo brzo kao što smo i najavljivali, puno golova smo zabili. Naravno, kad igraš takav brzi rukomet, ima i malo više pogrešaka i više primljenih golova, ali za takav rukomet smo se odlučili i siguran sam da će to dobro izgledati na SP-u”, rekao je Štrlek.