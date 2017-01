OVO SU KANDIDATI ZA NOVOG IZBORNIKA: Koga biste vi voljeli vidjeti na klupi hrvatske reprezentacije?

Nevjerojatan način na koji je hrvatska rukometna reprezentacija ostala bez medalje na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj presudio je izborniku Željku Babiću koji je smijenjen u utorak na sjednici Upravnog odbora Hrvatskog rukometnog saveza.

S Babićem odlaze i njegovi najbliži suradnici, koordinator za muški rukomet Ivano Balić te prvi pomoćnik Petar Metličić. U idućih mjesec dana čelnici HRS-a će obaviti razgovore s kandidatima za Babićeva nasljednika. Pred novog izbornika bit će postavljen jasan zadatak: zlatna medalja na Europskom prvenstvu kojem će Hrvatska biti domaćin početkom sljedeće godine.

BABIĆ, BALIĆ I METLIČIĆ DOBILI OTKAZ! Ime novog izbornika bit će poznato u idućih mjesec dana

LEGENDARNI RUKOMETAŠ ZA NET.HR O SMJENI BABIĆA I DRUŠTVA: ‘Svi trebamo poštovati odluku Saveza. Od prvog do zadnjeg’



Červar i Goluža zajedno?

Tko su favoriti za klupu hrvatske reprezentacije? Posljednjih se dana najviše spominjala mogućnost povratka Line Červara (66), čovjeka koji je Hrvatsku odveo do zlata na Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003. i Olimpijskim igrama u Ateni godinu dana kasnije. S Červarom na klupi Kauboji su osvojili još po dva svjetska i europska srebra. Mago di Umago posljednjih godina radi u Makedoniji koju je vodio i na netom završenom SP-u u Francuskoj.

Kandidat za klupu reprezentacije je i još jedan bivši izbornik, Červarov nasljednik i Babićev prethodnik Slavko Goluža (45). On je Hrvatsku odveo do tri bronce na velikim natjecanjima, ali to je ocijenjeno nedovoljno dobrim pa je morao prepustiti mjesto Babiću. Sada bi se na velika vrata mogao vratiti u nacionalnu momčad, ali spominje se i opcija po kojoj bi opet bio Červarov pomoćnik.

Vujović, Serdarušić, Obrvan…

Slovenski izbornik i bivši trener PPD Zagreba Veselin Vujović (56) sam je prije nekoliko dana izrazio želju da jednog dana vodi Hrvatsku. Vujovićeva Slovenija senzacionalnim je preokretom svladala Kauboje u utakmici za treće mjesto u Francuskoj, a zbog njegova temperamenta i karizme mnogi crnogorskog stručnjaka smatraju idealnim za klupu Hrvatske.

Iskusni Zvonimir Serdarušić (66), koji je s Kielom 11 puta bio prvak Njemačke, a danas vodi skupocjeni PSG, uvijek se spominje kao kandadat kad se traži novi izbornik. Je li napokon došlo njegovo vrijeme? Tu je i Ivica Obrvan (50) koji ima i iskustvo i trofeje, ali nije baš u idelanim odnosima s čelnicima HRS-a, baš kao i Nenad Kljaić (50) koji je u Francuskoj vodio Saudijsku Arabiju ili legendarni Irfan Smajlagić (56) koji je neko vrijeme bio Červarov pomoćnik.