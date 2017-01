‘OVO JE FRUSTRIRAJUĆE’: Španjolski izbornik otkrio što je njegovu momčad koštalo poraza od Kauboja

Hrvatska rukometna reprezentacija igrat će u polufinalu Svjetskog rukometnog prvenstva nakon što je iznenadila favoriziranog europskog viceprvaka Španjolsku i slavila 30-29. Borba za finale na rasporedu je u petak u 20:45, a suparnik Hrvatskoj bit će Norveška.

Svoje su mjesto tako daleko u ždrijebu sigurno vidjeli i Španjolci, svjetski prvaci iz 2005. i 2013. godine, a zašto ih ondje neće biti pokušao je otkriti njihov izbornik Jordi Ribera.

“Pokušali smo doći do pobjede u ovoj utakmici i ovo je frustrirajuće. Trudili smo se i borili, ali nismo odigrali dobro u završnici. U posljednjim minutama ogleda nedostajalo nam je mirnoće u napadu. Unatoč tome što je Hrvatska na otvaranju drugog poluvremena stigla do pet golova prednosti nismo se slomili. Promijenili smo obranu da vidimo kako će oni reagirati na to, a oni su zaigrali sa sedmoricom na parketu. Otvorila nam se šansa, no u tim smo trenucima malo izgubili mirnoću u napadu”, otkrio je Ribera, prenosi El Mundo Deportivo, i dodao:

“Bila je ovo teška utakmica, Hrvatska se odlično branila, a mi u tom segmentu igre nismo bili dobri u prvom poluvremenu i primili smo mnogo golova. Bolje je to izgledalo u nastavku igre, ali njima su pripale posljednje minute. Da smo kojim slučajem stigli do prednosti, možda bi to kod njih stvorilo nervozu, a nama donijelo mirnoću.”

Na tragu njegovih misli bio je i Joan Canellas koji je, prenose službene internetske stranice turnira u Francuskoj, priznao:

“Nismo pronašli rješenje za velike Hrvate u njihovoj obrani. Pokušali smo sve, ali nismo dovoljno zabili. Osim toga, iznenadio nas je izvanredni Marko Mamić i svojim nas golovima slomio.”