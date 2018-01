OVAJ ČOVJEK NATJERAO JE NAVIJAČE U SPLITU DA SKANDIRAJU MAMIĆU: ‘Kada me trener stavi u igru, želim dati sve od sebe’

‘Mislio sam da je navijanje protiv Srbije bilo vrh, ali jučer je bilo još bolje. Ovakvu atmosferu mogu napraviti samo Hrvati’, kazao je Zlatko Saračević.

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u ponedjeljak u Splitu odradila je presicu za novinare na kojoj su bili prisutni Zlatko Saračević, Marko Mamić te Igor Karačić. Naši rukometaši bili su dobro raspoloženi nakon sinoćnje uvjerljive pobjede nad Islandom 29-22. Ali, unatoč sjajnom raspoloženju u taboru Kauboja ipak vlada – oprez!

“Rastemo iz utakmice u utakmicu. Ali moramo biti realni, nećemo se mi šetati ovako do kraja, bit će i teških trenutaka. Moramo biti strpljivi i kada ne ide i sve će doći na svoje”, rekao je Zlatko Saračević i prokomentirao utakmicu s Islandom…

Loše otvaranje protiv Islanda

“Loše smo otvorili utakmicu protiv Islanda, Islanđani imaju fenomenalnu kontru, tu moramo bolje reagirati. Opasni su na svim pozicijama, ali imaju i oni svojih mana. Gledamo ih, cijenimo, ali znamo što trebamo napraviti protiv njih”, rekao je Saračević koji je prokomentirao atmosferu u Spaladium Areni…

“Čudesna atmosfera, stvarno svaka čast svima koji su došli. Mislio sam da je navijanje protiv Srbije bilo vrh, ali jučer je bilo još bolje. Ovakvu atmosferu mogu napraviti samo Hrvati”, iskren je bio Zlatko Saračević koji je i najavio utakmicu sa Švedskom…

”Odigrali smo dvije utakmice i trenutno ih pokušavamo maknuti iz glave. Pripremamo se za Švedsku koja nam je bitna jer želimo u Zagreb stići sa sva četiri boda. Hvala publici za ono što je do sada napravila i da ubuduće još žešće navijaju za nas. Znamo da kako će turnir odmicati da će to biti teže utakmice. Nema veze što je Švedska izgubila od Islanda, smatram da su bolja momčad od njih. Šveđani su na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj igrali jedan od najljepših rukometa i nesretno su došli na domaćine u četvrtfinalu. Imali su loš start na Europskom prvenstvu, ali igraju izuzetno dobro i imaju sjajnu tranziciju”.

Pred novinare je izašao i Igor Karačić. Srednji vanjski hrvatske reprezentacije kratko je prokomentirao svog suigrača Luku Cindrića koji je ponio naslov najboljeg igrača susreta sa sedam golova. Cindrić se prometnuo u nositelja igre Kauboja i legitimnog nasljednika Ivana Balića i Domagoja Duvnjaka…

‘Cindrić je odličan igrač’

“Cindrić je odličan igrač. Cindra i ja smo naviknuli u klubu jedan na drugoga, nemamo puno vremena, izbornik nam pomaže, brzo učimo akcije,”rekao je Karačić pa dodao:

“Imamo sustav s dva brza i šuterom na desnoj strani, ali imamo i druge jako bitne igrače na vanjskoj liniji i to se pokazalo jučer. Lino ima puno toga za pokazati. Imat ćemo danas kroz dan sastanke i vremena da se što bolje pripremimo za Švedsku te da dogovorimo akcije koje možemo pokazati. Imamo veliki roster i bitne igrače na vanjskim pozicijama. Prije Eura sam Švedsku vidio kao jednu od glavnih kandidata za medalju i malo su me iznenadili protiv Islanda. Volim njihovu brzu igru i dobru tranziciju. Želimo prenijeti sva četiri boda i dobro ćemo se pripremiti za njih”, izjavio je Karačić.

Jedan od faktora iznenađenja Line Červara protiv Islanda bio je i Marko Mamić koji je ušao u drugom poluvremenu, zabio četiri od pet šuteva, od čega tri u nizu te uz pomoć Ivana Stevanovića na golu prelomio utakmicu. Pomogla je i 5-1 obrana. Mamić je natjerao tako da mu navijači u punoj Spaladium Areni skandiraju ime i prezime, a istaknuo je kako Švedsku vidi kao odličnu momčad…

Mamić: “Švedska je nezgodna ekipa i jučer protiv Srbije su pokazali da su dobri. Oni su sigurno jedna od ekipa koja se bori za medalju i sutra će biti jako teško.” #CROhandball #iznadsvihHrvatska #ehfeuro2018 #hypnoticgame pic.twitter.com/lbY64eAoRQ — HRS (@HRStwitt) January 15, 2018

”Kada me trener stavi u igru, želim dati sve od sebe. Atmosfera je u Splitu fenomenalna u ne možeš puno puta u životu doživjeti igru u takvom ugođaju. Pozivam ih da nas još jednom podrže i u ovoj posljednjoj utakmici koja nam je bitna zbog bodova. Teško je nekada čekati na klupi, ali gleda se dobrobit momčadi jer imamo svi isti cilj. Švedska je nezgodna, i iako sada to ne izgleda tako, bit će to najteži susret u skupini”, izjavio je Mamić kojeg su navijači pobliže upoznali na SP-u u Francuskoj, kada je s osam golova srušio Španjolce za plasman u polufinale.