OTKRIVENA VELIKA ISTINA O TRAGIČARU HORVATU: Izbornik Babić dao odgovor na pitanje koje muči čitavu naciju

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Željko Babić otkrio je tko je donio odluku da Zlatko Horvat puca odlučujući sedmerac na utakmici, sedmerac vrijedan velikog svjetskog finala protiv domaćina Francuske.

Igrala su se posljednje sekunde utakmice. Lopta je došla do Željka Muse na crtu. Hrvatski pivot pao je na tlo, sudac je dosudio sedmerac, vrijeme na semaforu pokazivalo je 60 minutu. Kraj utakmice. Norvežani se hvataju za glavu, govore sucu, protestiraju. Nema promjene odluke. Sedmerac je za Hrvatsku.

Hrabri Horvat

Prema liniji za izvođenje sedmerca hrabro dolazi Zlatko Horvat. Čovjek koji svoj posljednji sedmerac na susretu, do ovog, nije zabio. Njegov udarac skinuo je norveški vratar Bergerud. No ipak, Horvat je bio taj koji je u svojim rukama imao sudbinu Hrvatske.

Horvat je u rukama imao gol za finale, ali je Bergerud zaustavio njegov udarac i Norvežane ostavio u igri za njihovo prvo veliko finale. Na kraju su Skandinavci imali više koncetracije, samopouzdanja, sreće i mentalne snage i došli do svog najvećeg uspjeha u povijesti muškog rukometa u Norveškoj. Do prve medalje ikad i finala SP-a.

Je li Horvat trebao izvesti sedmerac?

Naravno, jedno od glavnih pitanja nakon utakmice navijačkog puka u Hrvata bilo je li Horvat trebao izvesti sedmerac, Manuel Štrlek ili možda Stipe Mandalinić koji se u jednom trenutku i bio spremio za izvođenje, ali i rukometaš koji se na turniru i nije baš šuterski iskazao.

Na presici nakon susreta, Željko Babić otkrio je tko je odlučio da Horvat, hrabri naš Zlajo, puca sedmerac unatoč tome što je posljednji promašio. Odnosno, otkriveno je li krilni igrač PPD Zagreba sam tražio tu ogromnu odgovornost.

‘Nije tražio, ja sam odlučio da on to učini, nismo mogli učinit zamjenu’

“Nije tražio, ja sam odlučio da on to učini, nismo mogli učinit zamjenu. Bila je dvojba on ili Manuel, ja sam odlučio da puca Zlatko jer je bio u dobrom ritmu. Nema to veze, to su normalne stvari u sportu, ovo je sastavni dio toga. Zlatko je odigrao odličnu utakmicu. Jako je bitno ih sada resetirati, vratiti ih na početak i dati sve od sebe da osvojimo broncu što bi bilo fantastično za Hrvatsku”, kazao je Babić na presici i osvrnuo se na svoje igrače koji su protiv Norveške dali zadnji atom snage, koji su, unatoč porazu, tugi, ne zabijenom sedmercu, naši junaci!

“Moram istaknuti nevjerojatan angažman naših igrača, nevjerojatna želja za pobjedom. Oni su danas stvarno umrli za pobjedu, međutim tako je u sportu. Imali smo taj sedmerac za finale koji nažalost nismo realizirali. U produžecima je možda ponestalo snage, falio je udarac izvana, a protivnički vratar je sjajno branio. Želim se od srca zahvaliti svojim igračima, oni su danas prezentirali pravu Hrvatsku, ponosan sam na njih”, izjavio je Babić čije riječi prenosi RTL.

Sraz za treće mjesto protiv Slovenije

Na redu je sraz za treće mjesto protiv Slovenije. Utakmica je na rasporedu u subotu u 20 i 45. Znači, naši potrošeni rukometaši nemaju niti 24 sata za oporavak od ovog trilera. Uz to su fizički umorni, psihički su utučeni.

“To su sve činjenice, sigurno je da nismo u prednosti zbog rasporeda. No, to je ponovno jedna utakmica i ja očekujem da damo sve što je moguće i da damo sve što imamo u nama da pokušamo sutra pobijediti. Imamo par igrača koji su psihički i mentalno jako potrošeni, i jedno i drugo je problem, no ja kao trener moram napraviti neke korekcije po pitanu zamjena, čeka me duga noć i moram pronaći način da anuliram večerašnju utakmicu”, kazao je Babić na presici u petak navečer.