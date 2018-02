OSMINA FINALA ZAGREBAŠIMA SVE DALJE: U ključnom dvoboju za prolazak skupine poraženi su od Wisle Plock

Kod Zagreba su najefikasniji bili Damir Bičanić s osam, te Igor Vori i Valentino Ravnić sa po četiri gola

U susretu 11. kola A skupine rukometne Lige prvaka PPD Zagreb je na gostovanju u Poljskoj izgubio od Wisle Plock 24-27 (10-13) ugrozivši plasman u drugi krug natjecanja.

Bio je to derbi začelja i jedna od ključnih utakmica za oba sastava u borbi za plasman u osminu finala. Uoči ovog kola Zagreb i Wisla su imali po četiri boda, dva boda manje od šeste pozicije, posljednje koja vodi u nastavak natjecanja. Nažalost, Zagreb je nakon osmog poraza ostao prikovan za dno ljestvice, dok se Wisla izjednačila sa IFK Kristianstadom na šestom mjestu.

Poljacima je važno i što su ovom pobjedom, prvom u šest međusobnih susreta, bolji u međusobnom srazu sa Zagrebom jer je prvi susret u Zagrebu završio bez pobjednika.



Napetih prvih 20 minuta

Hrvatski prvak je držao rezultatski priključak u prvih 20 minuta, no završnica prvog dijela je pripala poljskom sastavu. Wisla je kod rezultata 8-8 u 20. minuti načinila seriju 4-0 i šest minuta kasnije bilo je 12-8, a na poluvremenu je Wisla imala prednost 13-10.

Wisla je u nastavak susreta ušla bolje i u prvih 10 minuta je držala četiri gola prednosti (18-14, 19-15, 20-16). No, hrvatski prvak se nije predavao i uspio se vratiti stigavši u 45. minuti na samo gol zaostatka (20-19). U posljednjih 10 minuta igralo se gol za gol i rezultat se kretao od +2 do +1 za goste. Nažalost, Zagreb nikako nije došao u priliku izjednačiti, a kada je Wisla minutu i pol prije kraja stigla do 27-24 priči je bio kraj.

Wislu su do pobjede predvodili povremeni hrvatski reprezentativac Šime Ivić, te Gilberto Duarte i Tomasz Gabala sa po četiri gola, dok su kod Zagreba najefikasniji bili Damir Bičanić s osam, te Igor Vori i Valentino Ravnić sa po četiri gola.

U ostalim susretima 11. kola sastaju se IFK Kristianstad i Nantes, Barcelona i Vardar, te Rhein-Neckar Lowen i Pick Szeged.

U idućem kolu hrvatski prvak će 17. veljače dočekati Nantes, potom 24. veljače putuje u Mađarsku kod Pick Szegeda, a u zadnjem kolu 4. ožujka će ugostiti IFK Kristianstad.