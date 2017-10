OBITELJ SCHUMACHER RAZBJESNILA FANOVE! Objavili fotografije Michaela uoči nesreće: ‘Kako vas nije sram?! Tužno je to vidjeti’

Fanovi teško ozlijeđenog velikana Michaela Schumachera iskritizirali su obitelj Schumacher zbog toga što su prije tjedan dana, na službeni Facebook profil velikog Nijemca za kojeg se pretpostavlja da živi kao ‘biljka’, stavili fotografije Michaela uoči same nesreće koja se dogodila krajem 2013. godine u skijalištu Meribel.

I dok obitelj Schumacher stanje o sedmerostrukom prvaku u Formuli 1 čuva od javnosti kao “zmija noge”, fanovi Michaela Schumachera zahtjevaju istinu o stanju svog idola. Od kad je veliki Schumi stradao u Francuskoj, obitelj zajedno sa glasnogovornicom i osobom od najvišeg povjerenja obitelji Sabine Kehm ne želi informirati javnost o stanju Michaela.

Iako bi to trebali napraviti jer je Michael Schumacher javna osoba koja diljem planete ima veliki broj fanova koji to, svakako, zaslužuju. Obitelj poručuje: ‘Dajte nam mira u borbi za Michaela’. No, borba za Michaela traje sad već četiri godine. Ne zna se ništa o njemu.





U javnost nije procurila niti jedna fotografija Michaela Schumachera. Mediji špekuliraju o tome kako Michael, zbog težine ozljede, situacije u kojoj se našao i prakse kod ozljeda takvog tipa, živi poput “biljke” i kako je u potpunosti ovisan o pomoći svoje obitelji, liječnika, stručnog osoblja koji pomažu u svakodnevnom životu slavnog Nijemca.

No, iako su mediji i javnost već pomalo ljuti što obitelj ne želi davati o Michaelu nikakve konkretne informacije, obitelj se bavi drugim stvarima i griješi u koracima. A pogreška koja je napravljena razbjesnila je fanove diljem planete. Riječ je fotografijama Michaela Schumachera kako pozira za jedan magazin u kaubojskom šeširu i kožnoj jakni uoči same nesreće krajem 2013. godine u skijalištu Meribelu.

“Zašto objavljuju ove fotografije, a ništa ne javljaju o njegovom stvarnom trenutnom zdravstvenom stanju. Pa kako vas nije sram?!”, poručio je jedan od komentatora na službenoj stranici velikana.

“Michael je osoba od javnog interesa i mi njegovi fanovi moramo znati kako mu je”, piše drugi, a nakon njegovog posta samo se nižu slične poruke…

“Mrzim gledati u prošlost, ajmo pogledati prema naprijed”, istaknuo je treći fan aludirajući na zdravstveno stanje i mogućnost oporavka Michaela Schumachera.

“Izgledaš dobro Schumi, život na ranču može biti opuštajući i miran. Pristaje ti”, sarkastičan je jedan navijač koji s ovim komentarom poziva da se javnost obavijesti što je s Michaelom. Jer evidentno da njegov oporavak napreduje malim, premalim koracima prema naprijed.

“Tužno je vidjeti te fotografije”, razmišlja jedan navijač.

“Pa zar obitelj ne može shvatiti da o njemu brinu i njegovi fanovi. Ako nam već ne dajete informacije o njemu, onda je ispravno vođenje njegove Facebook stranice najmanje što možete napraviti”, mišljenje je bijesnog navijača.