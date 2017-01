NORVEŠKA U EUFORIJI ZBOG POVIJESNOG SUSRETA S KAUBOJIMA: ‘Hrvatska je za nas bila kobna, ali sada ih se ne bojimo’

Iako rukometa baš i nema na sportskoj karti norveške, Norvežane trese euforija zbog današnjeg polufinalnog sraza s Hrvatskom (Bercy arena, 20 i 45).

Tamošnji dnevni list Aftenposten s prilično velikim oduševljenjem piše o velikom uspjehu Norvežana. Plasmanu u polufinale SP-a. Rukomet u Norveškoj uopće nije popularan. Od njega su popularniji zimski sportovi, a puno je veća pozornost usredotočena prema ženskoj rukometnoj reprezentaciji Norveške koja je itekako uspješna, perjanica ovog sporta u Norveškoj.

Uspijeli probuditi rukometno nezainteresiranu naciju

No, rukometaši su uspijeli napraviti – nemoguće! Uspijeli su probuditi rukometno nezainteresiranu naciju, a sad ih čeka veliki sraz s jednom od najboljih reprezentacija svijeta posljednjih četrnaest godina, Hrvatskom.

Za Norvežane je to kao da naša muška nogometna reprezentacija igra polufinale SP-a protiv, primjerice, Brazila. Znači velika, povijesna utakmica, veliki i renomirani protivnik.

“Prije 28 godina ispali smo iz B razreda europskog rukometa u C. A sad nas čeka sraz s Hrvatskom”, piše dnevni list Aftenposten.

Prekretnica je bila na EP u Poljskoj prošle godine

Za norveški rukomet prekretnica je bila na Europskom prvenstvu u Poljskoj prošle godine, kad je Norveška izborila plasman u polufinale turnira. Nakon toga, Norveška je osjetila što to znači rukometno odrastati. Otvaranje očiju je, za njih, bilo jako bolno.

Hrvatska je na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre u Rio de Janeiru izbacila Norvešku. Tad ih je na golu kauboja “ubio” Ivan Stevanović. Norvežani su to zapamtili. Kao i poraz u susretu za treće mjesto u Tauron areni u Krakówu 31-24.

Njihova tuga zbog ne plasmana na OI bila je velika, a hladni tuš – otrijeznjenje! Svom silinom tresnuli su o pod. No, sad im je došla prilika za osvetu protiv mlade, neke nove Hrvatske.

‘Ne bojimo se Hrvatske, ali ju respektiramo’

“Hrvatska je za nas bila kobna. Ali mi smo njih također jednom pobijedili. Prije više od godinu dana. Protiv njih utakmice su uvijek neizvjesne i najčešće su oni pobijeđivali. Ali, to nije momčad koje se bojimo, ali prema njoj gajimo respekt. Hrvatska ima igrače koji igraju u Zagrebu, Parisu i Kielu. Najboljim klubovima”, kazao je norveški reprezentativac i igrač IFK Kristianstad Christian O’Sullivan i otkrio razlog renesanse norveškog muškog reprezentativnog rukometa.

“U prošlosti smo puno ovisili o pojedinicima. Sad imamo više igrača koji igraju na visokoj razini u isto vrijeme, a to prije nije bio slučaj kad je norveški rukomet u pitanju. Iako smo imali perioda kad smo bili stabilni, to ipak nije bilo dovoljno za neki konkretniji uspjeh. Međutim sad imam osjećaj kao da je došlo vrijeme za velike stvari”, dao je do znanja O’Sullivan.