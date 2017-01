NORVEŠKI IZBORNIK OTKRIO TAKTIKU ZA HRVATSKU: Christian Berge nasmijao novinare izjavom o trčanju

Norveški izbornik Christian Berge (43) na posljednjem druženju s novinarima uoči polufinala protiv Hrvatske najavio je tvrdu i izjednačenu utakmicu.

Norveška je, uz Francusku, reprezentacija koja je na SP-u najviše pokazala. Norvežani igraju euforični i brzi rukomet. Na krilima mladosti streme prema pobjedama. No, sutra u poznatoj pariškoj Bercy Areni koja prima više od 20 000 ljudi, protivnik neumornim Norveženima bit će renomirana, jaka Hrvatska.

“Moramo biti na svojoj najboljoj razini kako bismo imali šanse za pobjedu. Hrvatska je dobra, po mojoj ocjeni bolja od Mađarske, izrazito je taktiča momčad. Bit će to teška utakmica za nas, to je sigurno. No, mislim da možemo proći u finale. Ključ će biti da odigramo dobru obranu i da nam vratari budu raspoloženi. Polufinale je dobar rezultat, ali još uvijek nismo zadovoljni. Želimo više, gladni smo pobjeda. Ne, nismo sretni ovim polufinalom. Možda smo prošle godine na Europskom prvenstvu bili zadovoljni polufinalom, ali sad nismo”, poručio je Berge čije riječi prenosi službena stranica Svjetskog rukometnog prvenstva.





Berge je naglasio kako očekuje da će njegova momčad dati veliki broj golova iz kontri, što je norveško najjače oružje.

“U svakoj smo utakmici kad smo imali priliku, trčali smo. Kad god se otvori prilika, trčimo! A kada smo umorni, onda mijenjamo taktiku i još malo trčimo”, zaključio je uz smijeh.