NIKŠA KALEB OPLEO PO REPREZENTACIJI: ‘Umjesto da se odmaraju igrači se emotivno i psihološki prazne, gube koncentraciju i tonus mišića’

Hrvatska rukometna reprezentacija danas započinje nastavak Eura

Europsko rukometno prvenstvo stiglo je do drugog kruga, a Hrvatska u njega kreće s prenesena dva boda iz uvodnog, splitskog dijela. Nastavak u Zagrebu nudi dramu budući da prema nekim kombinacijama niti sve tri pobjede u nadolazeće tri utakmice ne jamče plasman u polufinale turnira kojem je Hrvatska domaćin i na kojem Kauboji love zlatnu medalju.

Nedostaje im ona u bogatoj riznici uspjeha koju je punio i olimpijski pobjednik te svjetski prvak Nikša Kaleb. Upozorava bivše lijevo krilo na opasnosti koje prijete u nastavku, a kritika koju je uputio za neke stvari i koju prenosi tportal.hr, sigurno se neće mnogima svidjeti.



Bez hrabrosti ili želje

“Svi mi, obični gledatelji, ali i igrači, spominjemo da je ključ igre obrana. Ali to ne znači stajati na liniji od šest metara, pred golmanom. Protiv Švedske nitko nije imao hrabrosti ili želje napraviti faul, fizički zaustaviti, nego se stalno čekao nekakav blok. I uz spomenutu igru Šveđani su mogli odraditi svoja dodavanja bez ikakvog prekida. Umjesto da ih se faulira, natjera da krenu u organizaciju napada ispočetka i da ih se natjera na grešku. To je dovelo do toga da su svoje šutove mogli uputiti sasvim neometano. Zato mislim da je nekorektno prstom upirati u golmane jer ni oni ne mogu biti dobri bez dobre obrane”, izjavio je Kaleb, a potom naglasio dio koji će se sigurno komentirati:

‘Lijepo je tapšanje, ali…’

“Ponavlja nam se 2009. godina, jedino je pjesma drugačija – 2009. pjevala se ‘Morska vila’, a sada se pjeva Mišina ‘Poljubi zemlju’. Umjesto da igrači nakon utakmice odu u svlačionicu, oni se emotivno i psihološki prazne slaveći s publikom te na taj način gube koncentraciju i tonus mišića, ali i dragocjeno vrijeme za odmor.”

Upozoren da bi se zbog izjavljenog mogao mnogima zamjeriti, Kaleb nije ustuknuo:

“Znam, ali ja stojim iza svojih riječi. To je kritika i jednima i drugima. Lijepo je kada te 12,000 navijača tapša po ramenima. Ali igrači su profesionalci koji moraju pozdraviti navijače, otići dati izjavu novinarima, ali i što prije otići na masažu i pojesti vitamine, minerale i sve što im treba za oporavak, odnosno za napore koji im predstoje.”