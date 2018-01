‘To finale 2009. zauvijek će ostati u mojim mislima. Bila je sjajna atmosfera u Areni Zagreb, jedna velika utakmica’, kazao nam je Nikola Karabatić.

Nikola Karabatić nije odigrao neku utakmicu za pamćenje. Nije ni mogao jer ga je izbornik Francuske Dinart čuvao za polufinale, niti ga je i bilo potrebno trošiti. Odigrao je 30 minuta, upisao dva gola iz tri pokušaja…

I ovo što je odigrao, bilo je vidljivo da je i dalje ključni u francuskoj momčadi prepunoj kvalitete. Velik je ostao i nakon pobjede kojom je Francuska Hrvatskoj srušila snove o medalji. Karabatić je jučer nakon utakmice uspio izdvojiti malo vremena i porazgovarati s nama…

‘Tužan sam zbog Hrvatske i navijača’

“Moram vam reći, tužan sam zbog Hrvatske i vaših navijača. Ali opet sam sretan zbog nas. Odigrali smo dobru utakmicu. Da vam budem iskren, nije bilo lagano. Bilo je teško, dali smo sve od sebe. Bili smo pod pritiskom. Dvorana je bila puna, sjajna atmosfera, puno energije se u takvim situacijama troši… Čast nam je bilo igrati takvu jednu utakmicu u takvom ozračju”, kazao je za Net.hr Nikola Karabatić i nastavio:

“Bili smo manje pod pritiskom nego Hrvati. Znali smo da smo sigurni za polufinale. Odlično smo ušli u utakmicu. Igrali smo sjajnu obranu. Mislim da smo tu napravili razliku. Ukrali smo nekoliko lopti. Dali smo nekoliko golova iz polukontre i kontre u prvom poluvremenu i tu smo napravili razliku”, rekao nam je Nikola koji nam je usporedio atmosferu prije osam godina u finalu SP-a protiv Hrvatske i ovu sinoć u Areni Zagreb:

‘To finale 2009. u Areni zauvijek će ostati u mojim mislima’

“Teško je uspoređivati. Onda je bila utakmica za zlato, danas to nije bilo. Iako je za Hrvatsku ova utakmica protiv nas bila jednaka toj, jer je polufinale bio ulog. Ne, ne može se to uspoređivati. Finale se ne igra svaki dan. To finale 2009. zauvijek će ostati u mojim mislima. Bila je tada sjajna atmosfera u Areni Zagreb, jedna velika utakmica. To je bila meni prva titula svjetskog prvaka. Ali i ovog puta bilo je sjajno igrati u Areni Zagreb. Pred 15 000 ljudi. Kad je 15 000 ljudi protiv tebe, to je strašno”.

Francuzi su jako dobro reagirali u trenucima kad su imali igrača manje…

“Da, dobro smo reagirali u obrani. Prešli smo na 5-1 obranu i to je bio pun pogodak. Ukrali smo nekoliko lopti. Je li to bila pogreška hrvatskog izbornika? Ne mogu to komentirati. I malo je nezahvalno o tome pričati. Jednostavno, dobro smo reagirali u obrani i naravno kad dobro igraš u obrani, ukradeš nekoliko lopti i daš nekoliko lakih golova iz polukontri, naravno da je puno lakše. Naša 5-1 obrana bila je ključna u ovoj utakmici”, istaknuo je Karabatić.

‘Pomislili smo da bi mogli izgubiti’

U 54. minuti utakmice na semaforu je stajalo 25-26 za Francusku. I to nakon što su u u 41. minuti vodili 18-24.

“U drugom poluvremenu u jednom trenutku pomislili smo da bi mogli izgubiti jer ste se bili vratili. Došli ste prvo na dva gola, a onda na gol. Tu se sve nešto vrtilo. Znali smo da će biti teških situacija u utakmici, teških trenutaka. Uspjeli smo to premostiti, zabiti gol i na kraju slaviti. Svi igrači u hrvatskoj reprezentaciji bili su opasni. Ne bih htio isticati nikoga, niti govoriti kako je jedan bio iznad svih. Svi su bili opasni. Ali mi smo se dobro bili spremili za utakmicu”.

Nakon pobjede nad hrvatkom reprezentacijom, francuski stroj melje i dalje na ovom prvenstvu.

“Moram kazati kako smo zadovoljni kako trenutno igramo na turniru. Prije Europskog prvenstva svi smo mislili kako bi mogli malo pasti. Jer, nema više Omeyera. Svi su mislili kad je došla ta smjena generacije kod nas da bi sad mogli pasti i sljedećih nekoliko godina uspinjati se ponovno na vrh. Ali mi smo dokazali da smo još uvijek tu. To nam je bitno”.

Nema Omeyera, ali tu je njegov legitimni nasljednik Vincent Gerard iz Montpelliera. Hrvatskoj je obranio sedam lopti od 26 šuteva. Ukupno je treći golman turnira sa 62 obrane od 162 upućena šuta…

‘Odavno nismo igrali sa Španjolcima’

“Da, strašno brani. I Dumoulin također dobro brani. Imamo snagu na golu. Dat ćemo sve od sebe da ostanemo i dalje jaki. Sad je na redu polufinale sa Španjolcima. Odavno nismo igrali s njima. To će također biti teška utakmica. Ali, kao što sam već rekao, u formi smo, imamo puno samopouzdanja, stvarno igramo dobro. Nismo još izgubili utakmicu na turniru. Tako da… Ulaskom u polufinale ostvarili smo cilj”, zaključio je Nikola Karabatić.